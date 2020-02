"Soy payasito ahora, pero muy pronto seré un abogado", Raúl estudiante de Derecho

PERÚ.- La conmovedora historia de un joven que trabaja de payasito y estudia Derecho en Universidad San Pedro de Huacho se ha hecho viral en redes sociales, luego de que llegara vestido de payaso y expusiera delante de sus compañeros.

De acuerdo con Publimetro, Raúl Rivera, un joven que se dedica a animar las fiestas infantiles junto a su esposa, se hizo viral, luego de que llegara vestido de payaso a su salón de clases y sus compañeros le tomaran fotos.

¿Cómo comenzó todo?



El martes pasado, Raúl tenía que exponer en el curso de Estrategia de la universidad. Su clase empezaba a las 18 horas y a las 19: 00 horas tenía un show infantil que había pactado hace semanas.

El joven comentó que había hablado con su maestra la noche anterior y le explicó las razones por las que tenía que ir vestido de payaso.



El estudiante de Derecho destacó que mientras algunos profesores piden a sus alumnos que vayan de trajes a exponer la profesora lo apoyó.

A mí me importa tu exposición, nada más", le dijo la maestra a Rivera.

“Es la primera vez que voy vestido así”, confiesa Raúl a Publimetro.



Sin imaginarlo, Raúl se había convertido en un ejemplo para muchas personas. Aunque acepta que también recibió críticas y le dijeron que era una falta de respeto ir vestido así.



“Pero a mí me llena como que de gozo, el poder ser ejemplo, a veces hay personas que no se atreven. Incluso faltan a la universidad por ir a trabajar. Es posible hacer ambas cosas. Tratar de cumplir Me alegra mucho haber sido ese empujoncito para la gente que lo que necesita. Hay que sacarse la vergüenza”, expresó.



En su cuenta de Facebook publicó: “Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”.