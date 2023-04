Sony World Photography Awards 2023: las imágenes ganadoras de los reconocidos premios de fotografía

Edgar Martins

Ya se han anunciado los ganadores de los Sony World Photography Awards 2023, uno de los premios de fotografía más prestigiosos del mundo.

El concurso premió fotografías de estilos muy diferentes, con contenido muy diverso.

Edgar Martins ha sido nombrado Fotógrafo del Año por su serie Our War.

El proyecto es un homenaje al amigo de Martins, el fotoperiodista Anton Hammerl, que fue asesinado a tiros durante la Guerra Civil de Libia en 2011.

Martins optó por reflexionar sobre la pregunta: ¿cómo se cuenta una historia cuando no hay testigos, testimonios, pruebas o incluso cadáver?

Edgar Martins

"Es un gran honor ser reconocido con este galardón, y aunque soy tranquilo acerca de los premios y la naturaleza subjetiva de la elección de alguien, saber que hubo más de 180.000 propuestas para la competencia profesional de este año es muy aleccionador", dice Martins.

"En este caso, también es una experiencia bastante emotiva porque puedo honrar a mi amigo en un escenario mundial y llamar la atención sobre la difícil situación de la familia para encontrar sus restos".

El trabajo de Martins triunfó en la categoría "Retrato" de la competencia Profesional.

Aquí están los ganadores de otras categorías, junto con los comentarios de los fotógrafos.

Diseño arquitectónico

Fábrica de cemento por Fan Li

"La fábrica de cemento Tieshan está ubicada en la ciudad de Guilin en Guangxi, al sur de China.

"La fábrica se construyó en 1996 y desempeñó un papel importante en el desarrollo económico y la construcción de la urbe".

"Sin embargo, debido a que originalmente estaba ubicada en el área del río Li, la fábrica de cemento ahora ha sido reubicada, dejando atrás los edificios antiguos, las torres de agua, las piscinas y las vías del tren".

Fani Li

Creativo

El derecho a jugar de Lee-Ann Olwage

"The Right to Play crea un mundo lúdico donde las niñas están empoderadas".

"Para este proyecto, trabajé con niñas de Kakenya's Dream en Enoosaen, Kenia, que han evitado la mutilación genital femenina [MGF] y el matrimonio infantil, mostrando cómo puede ser el mundo cuando a las niñas se les da la oportunidad de seguir aprendiendo en un entorno que las apoya y apoya sus sueños".

Lee-Ann Olwage

Proyectos documentales

El Movimiento de Mujeres por la Paz en el Congo por Hugh Kinsella Cunningham

"Casi 20 años después de un conflicto que mató a cinco millones de personas y destruyó diez veces más vidas, la República Democrática del Congo se está hundiendo una vez más en el caos".

"Combinando imágenes raras de las líneas del frente con retratos e historias profundas de mujeres, este proyecto a largo plazo sigue a las activistas en sus movilizaciones".

"Mientras que los equipos de los medios vienen brevemente a filmar escenas de guerra y desplazamiento, yo he pasado muchos meses en áreas de difícil acceso, cubriendo conflictos y documentando el lento trabajo de la paz desde una perspectiva única".

Hugh Kinsella Cunningham

Medio Ambiente

Miruku de Marisol Méndez y Federico Kaplan

"Miruku se enfoca en los Wayuus, una comunidad indígena de La Guajira, el desierto costero de Colombia".

"Comisionado por 1854/British Journal of Photography y WaterAid, el proyecto examina cómo una combinación de problemas de cambio climático y negligencia humana han llevado a experimentar una escasez de agua asfixiante".

"Enmarcamos la historia desde una perspectiva femenina para comprender mejor cómo se interrelacionan la desigualdad de género y la vulnerabilidad climática".

Marisol Mendez / Federico Kaplan

Paisaje

Horizonte de sucesos de Kacper Kowalski

"Al comienzo del invierno, emprendí un viaje en busca de la armonía".

"Cuando podía, volaba sobre cuerpos de agua congelados, fascinado por sus formas heladas".

"Entre enero y marzo realicé 76 vuelos solo en girocóptero o parapente motorizado, recorriendo aproximadamente 10.000 kilómetros (6.200 millas) y permaneciendo más de 200 horas en el aire".

"Mis fotografías fueron tomadas sobre masas de agua cerca de Tricity en el norte de Polonia".

Kacper Kowalski

Colección

James Devin

"Esta colección se filmó en la primera mitad de 2022 en Arabia Saudita, donde yo residía en ese momento".

"Con más tiempo, creo que estas imágenes habrían caído en proyectos o narrativas más definidas, tal vez relacionadas con la gran población de trabajadores inmigrantes y expatriados (de la que yo formaba parte), o la cultura automovilística saudita".

"Tal como está, creo que esta colección muestra mi estilo y técnica como fotógrafo: no hay una conexión deliberada entre las imágenes, aparte de que estaba buscando fotografías especiales que eventualmente podrían convertirse en proyectos".

James Deavin

Naturaleza muerta

El jardín del cielo de Kechun Zhang

"Hace tres años me mudé a Wenjiang. A poca distancia de mi casa hay un vivero de árboles".

"Allí se pueden ver árboles exóticos y rocas de todo el mundo, incluidos pinos negros japoneses y arces".

"Hay trabajadores que levantan estos árboles y rocas con grúas móviles todos los días, los transportan y los plantan en parques, barrios o calles de nueva construcción en la ciudad.

"Camino por el bosque y tomo fotografías cuando los árboles y las rocas se levantan en el aire. Juntas, estas imágenes crean la serie Sky Garden".

Kechun Zhang

Deporte

Una jugadora profesional de béisbol triunfa en All Male Pro League (Liga Profesional Masculina) por Al Bello

"Kelsie Whitmore es la primera jugadora de béisbol profesional en jugar en una liga profesional exclusivamente masculina"

"Juega en el puesto de outfield y lanza para los Ferryhawks de Staten Island en la Liga Atlántica de Béisbol Profesional".

"Su debut en la Liga Atlántica fue como pinch runner y se convirtió en la primera mujer dar inicio a un partido de la Liga Atlántica, cuando jugaba en el puesto de outfield izquierda".

"Más tarde, fue la primera mujer en lanzar en un juego de la Liga Atlántica, y el 3 de septiembre de 2022, Kelsie se convirtió en la primera mujer en registrar un hiten asociación con las Grandes Ligas".

Al Bello

Vida salvaje y naturaleza

Ciudades enloquecidas de Corey Arnold

"Cities Gone Wild (Ciudades enloquecidas) es una exploración de tres animales inteligentes: osos negros, coyotes y mapaches, que sobreviven e incluso prosperan en el paisaje construido por humanos mientras otros animales desaparecen".

"Rastreé a estos animales en ciudades de todo Estados Unidos para revelar una visión más íntima de cómo la vida silvestre se está adaptando a las ciudades cada vez más urbanizadas".

Corey Arnold

La competencia Open celebra el poder de las imágenes individuales.

Dinorah Graue Obscura ha sido nombrada Open Photographer of the Year 2023 por su fotografía titulada Mighty Pair, en la categoría Mundo natural y Vida salvaje.

La imagen muestra dos pájaros caracara con cresta, en la rama de un árbol en el sur de Texas, EE.UU.

Dinorah Graue Obscura

Long Jing, de la Universidad de Artes de Yunnan, ha sido galardonado como Fotógrafo Estudiantil del Año 2023 por su serie titulada "Keep the Yunnan Opera" (Conserven la ópera Yunnan)..

Jing se colocó entre bastidores para mostrar los grupos cada vez más reducidos de artistas y espectadores en las actuaciones en el suroeste de China.

Long Jing

Hai Wang, también de China, ganó el premio Fotógrafo juvenil del año 2023 por una imagen sobre el tema "Your Everyday" (Tu día a día).

La fotografía muestra una filas de sillas vacías de colores brillantes preparadas para una ceremonia escolar que fue cancelada debido a la pandemia de Covid.

Hai Wang

Alessandro Cinque es el ganador del Premio a la Sostenibilidad, que se otorga por primera vez.

Este nuevo premio, desarrollado en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas y la iniciativa Picture This de Sony Pictures, reconoce las historias, personas y organizaciones cuyas acciones destacan uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ambientales de las Naciones Unidas.

Cinque ganó por su serie Atrapanieblas, que documenta una solución innovadora que ayuda a abordar la escasez crónica de agua en Lima, Perú.

Alessandro Cinque

Todas las fotografías son cortesía de los Sony World Photography Awards 2023.

Una exposición de los ganadores y las imágenes preseleccionadas tendrá lugar en Somerset House, Londres, del 14 de abril al 1 de mayo de 2023.

