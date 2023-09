Soldador "sádico" secuestró y torturó a un hombre con un soplete y violó a una mujer amenazándola de muerte; sentenciado a 90 años de prisión

Un soldador “sádico” de Nebraska fue sentenciado a hasta 90 años de prisión después de torturar a un hombre con un soplete, colgarlo de un montacargas y violar a una mujer por drogas robadas de un cartel.

Tanner Danielson, de 31 años, fue sentenciado el miércoles a de 40 a 50 años por secuestro y a de 30 a 40 años por agresión sexual después de los atroces ataques de julio de 2022.

Danielson secuestró al hombre de 26 años después de sospechar que había robado 50 libras de marihuana, con un valor de hasta 200 mil dólares, que desaparecieron de su casa, según el Lincoln Journal Star. Dijo que creía que el cartel iba a hacerle daño a él y a su familia después de que le robaran la marihuana, por lo que “tenía que hacerlo”.

El soldador secuestró y torturó al hombre durante más de 12 horas. Durante el secuestro, Danielson quemó la palabra "ladrón" en el cuerpo del hombre no identificado, lo golpeó y lo drogó, lo colgó del montacargas y le metió una pistola en la boca, antes de dejarlo en el campo atado a un árbol.

El hombre sólo escapó después de que milagrosamente logró liberarse del árbol y corrió hacia la carretera para pedir ayuda mientras aún estaba esposado, informó el Lincoln Journal Star.

Danielson también violó a una mujer que había ido al almacén con él, informó el medio. Luego la amenazó con matarla si denunciaba el crimen a la policía.

Las víctimas esperaban reunirse con el cómplice de Danielson, Austin Widhalm, de 28 años, para comprar cocaína, según Fox News.

Widhalm no ha refutado los cargos de agresión y encarcelamiento ilegal.

Strong dijo que el caso era “uno de los escenarios fácticos más atroces” que jamás haya visto. Mientras tanto, Danielson rogó al tribunal que “me viera tal como soy” y no lo juzgara por el repugnante crimen.

Tenía un miedo increíble. No tenía idea de qué hacer”, le dijo a la jueza. “Les ruego que me vean tal como soy, no por las cosas que realmente sentí que tenía que hacer para salvarme”.