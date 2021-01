Simpatizantes de Trump irrumpen en el Capitolio de Washington y obligan a suspender la certificación de la victoria de Joe Biden

Simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en la sede del Congreso de Estados Unidos mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden.

Luego de un mitin masivo en el que participó Trump frente a la Casa Blanca, algunos manifestantes marcharon hacia el Capitolio para denunciar lo que consideran un fraude electoral.

Tras enfrentarse a policías en los accesos, algunos lograron ingresar al recinto, lo que llevó a suspender las sesiones de los legisladores y bloquear los accesos a los salones del Senado y la Cámara de Representantes.

Las dos cámaras del Congreso estadounidense están sesionando para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, que proclamaron a Biden presidente electo.

El evento, que suele ser una mera ceremonia, ha generado gran expectación este año, no solo por la negativa del presidente Donald Trump a aceptar su derrota, sino por la determinación de algunos legisladores republicanos a bloquear el proceso.

Videos publicados por periodistas en redes sociales muestran enfrentamientos entre guardias y manifestantes en los salones del Capitolio.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw