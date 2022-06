"Si no apareces en la oficina, asumiremos que has renunciado": Elon Musk declara el fin del trabajo remoto en Tesla

El jefe de la compañía de automóviles eléctricos Tesla, el multimillonario sudafricano Elon Musk, ordenó a todos los empleados de la marca a volver a las oficinas, declarando que el trabajo remoto ya no sería aceptable.

La nueva política se compartió a través de correos que se filtraron en redes sociales.

Tesla no respondió a una solicitud para comentar los correos, uno de los cuales parecía estar dirigido a los ejecutivos de la compañía.

Todos los que no estén dispuestos a seguir las nuevas reglas pueden "pretender que están trabajando en otro lugar" dijo Musk en Twitter, cuando se le preguntó por la nueva política laboral de la empresa.

"Se espera que todos en Tesla pasen un mínimo de 40 horas por semana en la oficina", decía uno de los correos filtrados. "Si no apareces, asumiremos que has renunciado".

