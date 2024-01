Si Epstein hubiera revelado lo que sabía sobre Trump y Clinton en 2016, habrían "cancelado las elecciónes", dice su hermano 

NUEVA YORK.- Mark Epstein, hermano menor del fallecido financiero Jeffrey Epstein, ha revelado que su hermano poseía información tan "explosiva" sobre Donald Trump y Bill Clinton que, de haberse hecho pública en 2016, hubiera llevado a la cancelación de la elección presidencial.

En declaraciones al New York Post, Mark Epstein compartió una cita directa de su hermano:

Si dijera lo que sé sobre ambos candidatos, tendrían que cancelar la elección'. Eso es lo que Jeffrey me dijo en 2016”, compartió Mark.

Relaciones con Epstein y figuras políticas

Según Daily Mail, aunque Hillary Clinton no era conocida por su relación con Jeffrey Epstein, su esposo, Bill Clinton, mantenía una amistad desde al menos 1993. Epstein, catalogado como un pedófilo financiero, visitó la Casa Blanca en al menos 17 ocasiones, y Clinton viajó en su jet privado en múltiples ocasiones.

Mark Epstein señaló que uno de los errores clave de su hermano fue llevar a Bill Clinton en su jet a África, lo cual atrajo la atención no deseada. "Cuando voló con Clinton, fue como, '¿Quién es este tipo que lleva a Clinton?'" dijo Mark.

Tanto Clinton como Trump han negado conocimiento de los crímenes de Epstein. El portavoz de Clinton, Angel Urena, afirmó en 2019 que Clinton no sabía nada de los terribles crímenes de Epstein y que no había hablado con él en más de una década. Trump, por su parte, alegó en 2019 que solo conocía a Epstein porque era conocido en Palm Beach y que no había hablado con él en 15 años debido a "una ruptura".

Bill Clinton y Donald Trump, junto con otros nombres, están aparentemente destinados a ser identificados en documentos judiciales relacionados con Epstein, según una demanda de 2015 presentada por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, que fue condenada por tráfico sexual en junio de 2022.

Los documentos judiciales, originalmente sellados en 2017, podrían arrojar luz sobre el alcance de las conexiones entre Epstein, prominentes figuras políticas y sociales, y sus posibles implicaciones en la esfera pública.