Sergio Ramírez: la fiscalía de Nicaragua ordena la detención del destacado escritor

Getty Images Sergio Ramírez fotografiado en 2018.

El Ministerio Público de Nicaragua acusó al escritor y exvicepresidente de ese país, Sergio Ramírez, de "realizar actos que fomentan o incitan al odio y la violencia" y ordenó su detención y allanamiento, según informó este organismo.

En un comunicado emitido el miércoles, la fiscalía acusó a Ramírez de "lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración".

La acusación contra Ramírez surge casi tres meses después de que la fiscalía lo citara para entrevistarlo sobre el supuesto caso de "lavado de dinero" contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que brindaba apoyo técnico al periodismo y que era dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata presidencial que hoy está arrestada.

La Fiscalía sostuvo que Ramírez recibió fondos de esa Fundacón que eran desviados para financiar "a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país".

El escritor de 79 años, quien se encuentra fuera de Nicaragua, rechazó las acusaciones a través de un video difundido en su cuenta de Twitter.

DECLARACIÓN DE SERGIO RAMÍREZ



La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional. https://t.co/8tsA7t70WH pic.twitter.com/tENk1gIcsc ? Sergio Ramírez (@sergioramirezm) September 9, 2021

"La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes", dijo Ramírez en la grabación.

El escritor recordó también que "no es la primera vez" que recibe acusaciones de este tipo.

"La familia Somoza (que gobernaron Nicaragua de 1939 a 1979) me acusó por medio de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora ahora contra esta otra", dijo.

El gobierno de Daniel Ortega también ordenó el allanamiento de la vivienda del escritor, Premio Cervantes de Literatura 2017.

Sobre esto Ramírez dijo que "lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida".

Getty Images Ramírez recibió el Premio Cervantes en 2017.

Arrestos

En el marco del proceso electoral en Nicaragua, las autoridades han arrestado y/o enviado a juicio a 36 dirigentes opositores y profesionales independientes, incluido siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios de noviembre, en los que Ortega busca una nueva reelección.

El martes Ortega calificó de "terroristas" a los opositores que se encuentran detenidos por supuesta traición a la patria, y "demonios de sotanas" y "satánicos" a los obispos y sacerdotes críticos.

Según el mandatario, sus adversarios "se estaban preparando para repetir la historia (de la revuelta de abril de 2018) y se está haciendo justicia, eso es todo, se está haciendo justicia contra los terroristas".

Premios

Sergio Ramírez es uno de los disidentes sandinistas más prominentes y fue mano derecha de Ortega en los años 80, cuando fungió como vicepresidente.

En enero de 1995, Ramírez anunció su renuncia a la militancia del Frente Sandinista y señaló que la relación con Ortega estaba rota.

Desde entonces dejó la política y se dedicó al oficio de escritor. Y se ha destacado por ser un abierto crítico de la pareja presidencial nicaraguense.

Ramírez ganó el premio Alfaguara de Novela en 1998, el premio Iberoamericano de Letras "José Donoso" en 2011, y el Premio Cervantes 2017.

