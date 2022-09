Serena Williams se despide entre lágrimas y ovaciones del US Open en la que puede ser su última participación en el torneo

Reuters

La tenista estadounidense Serena Williams se despidió del US Open y, quizás, de su ilustre carrera, con un emotivo discurso después de perder este viernes ante la australiana Ajla Tomljanovic en Nueva York.

Williams, quien cumple 41 años este mes, dijo hace unos días en una entrevista con la revista Vogue que probablemente se retirará después del torneo, aunque dejó una puerta abierta a continuar.

Si se retira, pondrá fin a una carrera profesional de 27 años en la que logró 23 victorias individuales del Grand Slam -un récord en la Era Abierta- y siendo considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos.

Williams perdió contra Ajla Tomljanovic por 7-5 6-7 (4-7) 6-1 en la tercera ronda del torneo.

La ex número uno del mundo salvó cinco pelotas de partido en el que acabaría siendo el juego final del encuentro.

Los asistentes se pusieron de pie al finalizar el partido en el estadio Arthur Ashe, donde Williams ha logrado 6 US Open a lo largo de su carrera.

Getty Images Mientras se despedía con la mano y daba su giro característico, sonaba el clásico de Tina Turner Simply The Best en el estadio.

"Lágrimas de alegría"

Cuando se le preguntó si reconsideraría retirarse después de este US Open, Williams dijo: "Literalmente me estoy abriendo camino en esto y mejorando. Debí haber comenzado antes este año. No lo creo, pero nunca se sabe".

A Williams le corrían las lágrimas por el rostro -que describió como "de alegría"- cuando fue entrevistada al finalizar el partido, agradeciendo a su familia, equipo, público y fanáticos de todo el mundo por su apoyo a lo largo de los años.

"Agradezco a todos los que están aquí, que han estado de mi lado tantos años, décadas. Oh, Dios mío, literalmente décadas", dijo Williams, quien jugó su primer torneo profesional a los 14 años en 1995.

"Pero todo comenzó con mis padres. Y se lo merecen todo. Así que estoy muy agradecida por ellos".

"Y no sería Serena si no existiera Venus [la hermana], así que gracias, Venus. Ella es la única razón por la que Serena Williams existió".

Tomljanovic, quien pasa a la cuarta ronda, en la que jugará contra la rusa Liudmila Samsonova, se hizo a un lado y aplaudió a su oponente mientras hablaba al micrófono.

Williams anunció su retirada en un artículo para la revista de moda Vogue hace unas semanas.

Aunque la ex número uno del mundo no usó la palabra retirada y prefirió decir que estaba "alejándose" del deporte.

Si Williams no vuelve a jugar otro torneo, se retirará con 73 títulos en su carrera, el quinto mejor registro en la historia del tenis femenino en la Era Abierta, en la que tiene el récord de 23 torneos del Grand Slam, uno menos que el récord histórico de Margaret Court.

Court logró el suyo en una época en la que menos jugadoras viajaban al Abierto de Australia, en el que ella, australiana de origen, logró 11 títulos.

A Court y Williams les siguen con 22 torneos del Grand Slam la alemana Steffi Graf y el español Rafael Nadal.

