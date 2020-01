Señala Italia posible infección de coronavirus en mujer que viajó a Wuhan

ROMA, Italia.- El hospital Universitario de Bari, en la región de Apulia, en el sur de Italia, informó de una posible infección del coronavirus en una mujer italiana que había estado hace unos días en la ciudad china de Wuhan, origen del brote.

El hospital comunicó que se han adoptado todos los procedimientos previstos y que la mujer se encuentra actualmente en aislamiento en el departamento de enfermedades contagiosas en espera de obtener los resultados de los análisis que se le han realizado.

El protocolo se inició después de que la paciente se presentó en el Hospital con síntomas aparentemente gripales, con tos y fiebre, pero se descubrió que la mujer, cantante de profesión, había estado de gira en varias ciudades de China, incluida Wuhan, desde la que se ha comenzado a difundir el virus 2019-nCov.

La mujer se encuentra hospitalizada desde anoche y las pruebas médicas, como es la praxis, han sido enviados al centro Spallanzani de Roma para ser analizados.

Según un recuento actualizado a las 18:00 hora local (10:00 GMT) de este jueves por la televisión estatal CGTN, el número de casos confirmados en China de la neumonía de Wuhan asciende a 631, y tan solo en cinco regiones del país no se ha registrado ninguno todavía.

En total, casi 600 personas están infectadas por el coronavirus, principalmente en territorio chino, según el último balance. El virus causó 18 muertes, todas en China, la inmensa mayoría de las cuales en Wuhan o su provincia, Hubei.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó hoy por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus inicialmente detectado en la ciudad central china de Wuhan.

El director general de la OMS señaló que la no declaración de alerta global "no significa que no pensemos que la situación sea grave", y explicó que han concluido que "aunque se ha convertido en una emergencia sanitaria en China, aún no se ha convertido en una emergencia internacional".

Añadió que por ahora la OMS "no recomienda restricciones a los viajes o al comercio", aunque sí la puesta en marcha de controles en los aeropuertos, y subrayó que "todos los países deben tomar medidas para detectar posibles casos de coronavirus, también en instalaciones sanitarias".

El nuevo coronavirus, denominado provisionalmente por la OMS 2019-nCoV, ha sido detectado en al menos 13 provincias de ese país, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, así como en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.