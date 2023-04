Se registra fuerte tornado en Arkansas; centros médicos esperan la llegada de múltiples víctimas

ARKASAS, EU.- Un tornado afectó la capital de Arkansas y zonas cercanas, causando daños significativos en edificios y vehículos, y provocando interrupciones eléctricas y múltiples evacuaciones.

Según la publicación en la página de Facebook del Departamento de Bomberos de Little Rock, en el extremo oeste de la ciudad se han producido graves daños y hay escombros, y los bomberos están llevando a cabo labores de rescate en esa área.

El Centro Médico de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas en Little Rock atendió a varios pacientes con lesiones por el tornado.

Según Mark Hulsey, quien se desempeña como director de proyectos especiales en el Condado de Pulaski, que abarca Little Rock, al menos una persona estaba en condición crítica. Si bien, las áreas no incorporadas del condado sufrieron daños estructurales debido al tornado, Hulsey señaló que los equipos de rescate no han encontrado ningún edificio "completamente destruido o arrasado".

Los baños del Aeropuerto Nacional Clinton sirvieron de refugio para los pasajeros y empleados, a quienes se les ordenó permanecer allí hasta las 3:45 pm debido al tornado.

Imágenes aéreas mostraron que varias viviendas en Little Rock y Benton sufrieron el arranque de sus tejados.

Experimetaron corte de electricidad

Cerca de 70.000 clientes en Arkansas experimentaron un corte de electricidad el viernes por la tarde, según poweroutage, mientras que en Oklahoma, alrededor de 32.000 clientes también sufrieron un apagón debido a las ráfagas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, que avivaron los incendios de pastos de rápido movimiento.

La gente en el extremo noreste de Oklahoma City fue instada a evacuar sus hogares, y los policías cerraron partes de la Interestatal 35 cerca del suburbio de Edmond.

Además, se emitieron alertas meteorológicas en más de 15 estados del Medio Oeste y el sur de Estados Unidos por el potencial de tormentas eléctricas y tornados peligrosos, que podrían extenderse a largas distancias.

Los meteorólogos advierten a las personas en riesgo que se preparen para el clima severo y peligroso.

