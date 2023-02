Sara Khadem, la ajedrecista iraní que podría ser arrestada si regresa a su país por usar mal su hiyab a modo de protesta

ESPAÑA.- Sara Khadem es una ajedrecista de origen iraní, que por cuestiones legales tiene su residencia en España, debido a una orden de captura que existe en su contra en Irán por el uso incorrecto de su hiyab durante el Mundial de partidas rápida de Almaty en diciembre de 2022, esto se produjo en medio de la ola de protestas por la brutal muerte de Masha Amini, quién fue arrestada y torturada por la policía por el mismo delito.

Khadem se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, el pasado 25 de enero, tras reconocer que en su hogar en Teherán llegó una orden de arresto en su contra.

La ajedrecista asegura haber sido bien recibida en España y le causa sentimientos encontrados, por el trato recibido en su país de origen.

Por fortuna, mi familia no ha sido amenazada. Pero tengo sentimientos muy mezclados. En el país donde vivo me siento muy apreciada, y buena prueba de ello es que me recibe el primer ministro. En mi país de origen, para el que he conseguido grandes éxitos, emiten una orden de arresto contra mí", le confesó la ajedrecista al diario El País.