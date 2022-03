Rusia y Ucrania: quién es Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania que no quiere abandonar su país

Getty Images

Cuando Volodymyr Zelensky recibió supuestamente una oferta para salir del país en los primeros días de la invasión rusa, su respuesta fue contundente: "Necesito municiones, no transporte", dijo en un video el presidente de Ucrania.

Su esposa, Olena Zelenska, y sus dos hijos, Sasha y Cyril, decidieron también permanecer en el país.

Y ahora que el presidente ha expresado que su familia, después de él, se ha convertido en el siguiente objetivo de Rusia, la mirada se ha vuelto hacia la primera dama, cuyo paradero se mantiene en secreto por obvias razones de seguridad.

Desde su refugio, Zelenska ha aprovechado su influencia en las redes sociales para avanzar la causa de su país.

"Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me están mirando. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y con ustedes", escribió la semana pasada.

Esta, compartió un nuevo mensaje, dirigido a las otras primeras damas, explicando qué pueden hacer "Las primeras damas me preguntan estos días cómo pueden ayudar a Ucrania. Mi respuesta es: ¡dile la verdad al mundo!".

Compartió, además, información para quienes puedan brindar ayuda humanitaria.

¿Pero qué más se sabe de esta mujer de 44 años, considerada una influencer en su país, con más de dos millones de seguidores en Instagram?

Sorpresa

Olena Zelenska creció en Kryvyi Rih, una ciudad en el centro de Ucrania donde también creció su marido.

Getty Images Volodymyr Zelensky y Olena Zelenska, el 3 de febrero en Kiev.

Ambos se conocen desde la época de la universidad. Ella estudió arquitectura y él abogacía.

Sin embargo, más tarde los dos cambiaron de rumbo y se dedicaron a la comedia.

Ella se dedicó en particular a escribir guiones, en la productora que fundó Zelensky, Studio Kvartal 95.

Se casaron en 2003, tras ocho años de noviazgo, y un año después, tuvieron a su primera hija. Su hijo nació en 2013.

Getty Images Olena Zelenska dice que prefiere estar detrás de escena.

La política no estaba en los planes de Zelenska, hasta que, con más del 73% de los votos, su marido obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales del Ucrania, en abril de 2019.

Zelenska cuenta que fue a través de las redes sociales que se enteró que su esposo se presentaría a la candidatura.

"¿Cómo no me lo dijiste?", lo increpó. "Me olvidé", fue su respuesta.

Pero dice que cuando habían conversado sobre el tema, ella le había ofrecido todo su apoyo.

Detrás de escena

Si bien prefiere mantener un perfil bajo, Zelenska aprovecha el poder de las redes para alentar a sus compatriotas en medio de la crisis y para conseguir ayuda para salir adelante.

Getty Images Volodymyr Zelensky y Olena Zelenska en marzo de 2019. La pareja se conoció durante los años de la universidad.

También fue elegida por sus cualidades como uno de los 100 ucranianos más influyentes en 2019 por la revista Focus, y ha sido tapa de la versión local de la revista Vogue, a la que le concedió un extenso reportaje en 2019, donde habló tanto de su misión como primera dama, como de su estilo de vida y los cambios que debió afrontar tras asumir su nuevo rol en la vida política del país.

"No puedo decir que la publicidad o la comunicación con la prensa sea estresante para mí. Pero prefiero quedarme detrás de escena. Mi esposo siempre está al frente, mientras que yo me siento más cómoda en la sombra", dijo.

"No soy el alma de la fiesta, no me gusta contar chistes. No está en mi carácter. Pero encontré razones para mí a favor de la publicidad. Una de ellas es la oportunidad de atraer la atención de la gente hacia importantes temas sociales".

Entre las causas a las que eligió dar apoyo está la nutrición infantil, los paralímpicos y la lucha contra la violencia doméstica.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.