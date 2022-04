Rusia y Ucrania: lo que se sabe del buque ruso gravemente dañado tras una explosión

Reuters Aquí vemos al buque navegando por Estambul en junio de 2021.

El crucero de misiles insignia ruso en el Mar Negro fue "seriamente dañado" y su tripulación se vio obligada a evacuar, informaron medios estatales rusos.

De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, las municiones que el Moskva llevaba a bordo explotaron después de un incendio, cuya causa original se desconoce.

Ucrania sostiene que sus fuerzas lanzaron dos misiles Neptune que hicieron impacto en la nave.

El buque de guerra de 510 tripulantes ha liderado el asalto naval de Rusia a Ucrania, por ello era un importante objetivo tanto simbólico como militar.

Anteriormente en el conflicto, el Moskva ganó notoriedad después de que su tripulación ordernara a las tropas fronterizas ucranianas que defendían la Isla de la Serpiente en el Mar Negro que se rindieran.

Los guardias se negaron y enviaron por radio un mensaje memorable de rechazo que puede traducirse vagamente como "vete al infierno".

¿Qué están diciendo ambos lados?

Por la noche, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado que decía que "el barco está gravemente dañado. Toda la tripulación ha sido evacuada".

Maxar La imagen satelital muestra al Moskva en el puerto de Crimea el 7 de abril de 2022.

Pero Moscú atribuyó la explosión a un incendio y dijo que estaba investigando la causa, sin hacer ninguna mención a un ataque.

Ucrania, por el contrario, se atribuyó el ataque al barco de 186 metros de eslora (610 pies), contra el que dice haber lanzado dos misiles Neptune.

"¡Se ha confirmado que el crucero de misiles Moskva se fue hoy exactamente al lugar donde fue enviado por nuestros guardias fronterizos en la Isla de la Serpiente!", expresó el gobernador regional de Odesa, Maksym Marchenko.

El asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovych, dijo que algo "sorpresivo había ocurrido" con el barco insignia.

"Arde intensamente. En este momento. Y con este mar tormentoso, no se sabe si podrán recibir ayuda", señaló Arestovych.

En un tuit posterior, el asesor presidencial afirmó que Ucrania había hundido el barco, pero no proporcionó pruebas. La BBC no ha podido verificar esta afirmación.

Impulso a a la moral ucraniana - Análisis de Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC

Este es un revés significativo para el esfuerzo bélico de Rusia, tanto por razones militares como morales.

El Moskva es un antiguo crucero de misiles de la era soviética, pero ha sido el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro desde el año 2000.

El buque de guerra de 12.500 toneladas formaba parte de una flota rusa que merodeaba en alta mar y amenazaba el puerto ucraniano de Odesa.

AFP El Moskva en diciembre de 2015, patrullando la costa de Siria, en Mar Mediterráneo.

Cualquiera que sea la causa del gran incendio a bordo, la desaparición del otrora poderoso Moskva será vista como justicia poética en Ucrania.

En términos más prácticos, es probable que este incidente provoque que los buques de guerra rusos tengan que alejarse más de la costa por su propia seguridad.

Domino del Mar Negro

El buque de guerra es un "símbolo del poder naval ruso en el Mar Negro", le explicó a la BBC Michael Petersen, del Instituto de Estudios Marítimos de Rusia.

"El Moskva ha sido una espina para los ucranianos desde el comienzo de este conflicto. Verlo tan dañado... creo que será un verdadero impulso moral para los ucranianos".

BBC

El ejército ruso ha sido dominante en el Mar Negro desde la anexión de Crimea en 2014 y ha utilizado su presencia allí para hacer lanzamientos y abastecer la invasión.

Su flota del Mar Negro ha apoyado la guerra con la capacidad de lanzar misiles de crucero a cualquier lugar de Ucrania y ha sido importante para apoyar los intentos rusos de apoderarse de Mariúpol.

¿Qué tan importante es el Moskva?

Construido originalmente en Ucrania en la era soviética, el buque entró en servicio a principios de la década de 1980, según los medios rusos.

Servicio Postal Ucraniano

El crucero de misiles fue desplegado previamente por Moscú en el conflicto de Siria, donde proporcionó protección naval a las fuerzas rusas en el país.

Lleva más de una decena de misiles antibuque Vulkan y una serie de armas antisubmarinas y torpedos contra minas, según informes.

"Poder atacar con tanta firmeza el buque insignia de Rusia en el Mar Negro es un gran impulso porque también reduce las capacidades futuras de Rusia para llevar a cabo operaciones navales ofensivas, de manera bastante seria", señaló Samir Puri, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

El Moskva es el segundo gran barco ruso que se sabe que sufrió daños graves desde que comenzó la invasión.

Misiles Neptune

El Ministerio de Defensa de Ucrania aún no ha ofrecido su versión de los hechos, pero el gobernador regional de Odesa afirma que el ataque fue realizado por dos misiles Neptune.

El sistema de misiles de crucero Neptune fue diseñado por ingenieros militares de Kiev en respuesta a la creciente amenaza naval planteada por Rusia en el Mar Negro, luego de su anexión de Crimea en 2014.

Según el Kyiv Post (un periódico ucraniano en inglés), la armada ucraniana solo recibió su primera entrega de misiles de 300 Km de alcance en marzo del año pasado.

Desde que comenzó la invasión, Ucrania ha recibido una afluencia de ayuda militar de sus aliados occidentales, incluidos misiles antiaéreos y antitanque por valor de US$130 millones, que Reino Unido anunció que enviaría la semana pasada.

Isla de la Serpiente

En los primeros días de la invasión rusa, Moskva fue noticia mundial después de que ordenó a un grupo de soldados ucranianos en un puesto de avanzada en el Mar Negro que se rindieran.

Cuando las tropas se negaron, con un desafiante mensaje de radio, se creyó inicialmente que las tropas fronterizas habían sido atacadas y habían muerto, pero en realidad se las habían llevado cautivas.

Los soldados fueron liberados más tarde como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia a fines de marzo y el ejército ucraniano honró a su comandante con una medalla.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

The tale of their bravery became such a boost to Ukraine's morale that that the country's postal service commemorated their encounter on Snake Island with a special illustrated stamp.