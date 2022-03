Rusia y Ucrania: la polémica decisión de Facebook de permitir los llamados a la violencia contra Putin y las tropas rusas

La empresa propietaria de Facebook e Instagram permitirá a sus usuarios de algunos países llamar a la violencia contra Vladimir Putin y los soldados rusos.

Meta dice que hará una concesión temporal para cierto discurso violento, como "muerte a los invasores rusos", lo que representa una violación de sus propias reglas.

Asegura, sin embargo, que no autorizará los llamados a la violencia contra civiles rusos.

En respuesta, Rusia pidió a Estados Unidos a frenar las "actividades extremistas" del gigante de las redes sociales.

El anuncio se emitió después de que la agencia noticiosa Reuters informara haber visto correos electrónicos internos que delineaban el cambio de política.

"En vista del desarrollo de la invasión a Ucrania, hemos hecho una excepción temporal para aquellos que están afectados por la guerra, para que expresen sus sentimientos hacia las fuerzas armadas invasoras", explicó un portavoz de Meta a la BBC.

Según la política modificada, los usuarios en países como Rusia, Ucrania y Polonia también podrán instar a la muerte de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.

Los correos electrónicos supuestamente dicen que los llamados a la muerte de estos líderes serán permitidos a menos que contengan otros objetivos, o que incluyan un lugar o métodos de acción.

Además, los llamados de violencia contra rusos también se permitirán cuando el mensaje claramente hace referencia a la invasión de Ucrania.

"Exigimos que las autoridades de EE.UU. detengan las actividades extremistas de Meta, tomen medidas para llevar ante la justicia a los perpetradores", comunicó en Twitter la embajada de Rusia en EE.UU.

"Los usuarios de Facebook & Instagram no le dieron a los propietarios de estas plataformas el derecho a determinar los criterios de la verdad ni de enfrentar a una nación contra otra", añadió el comunicado.

