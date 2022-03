Rusia y Ucrania: Kiev acusa a las fuerzas rusas de bombardear una maternidad y hospital infantil en la ciudad sitiada de Mariúpol

El gobierno ucraniano acusó este miércoles al ejército ruso de atacar una maternidad y hospital infantil en Mariúpol, una ciudad en el sureste del país, asediada desde hace días por las fuerzas desplegadas por Moscú.

De acuerdo con el ejército de Ucrania, al menos 17 personas resultaron heridas, entre estas trabajadores de la instalación de salud. No se reportaron niños afectados por el incidente.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compartió en sus redes sociales imágenes del atentado, en las que se ven habitaciones destruidas a lo largo de un corredor del edificio.

Ante el suceso, solicitó nuevamente una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar que sobrevuelen los aviones rusos, petición que Estados Unidos y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han rechazado.

"¡Cierren el cielo ahora mismo! ¡Detengan a los asesinos! Tienen poder, pero parece que están perdiendo humanidad", sostuvo el mandatario en Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k