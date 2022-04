Rusia y Ucrania | Investigación BBC: los misteriosos grupos de Facebook que apoyan a Putin

Reuters Imágenes como esta del presidente Putin jugando con perros en la nieve son compartidas en grupos de Facebook.

La invasión rusa de Ucrania ha sido ampliamente condenada en muchas partes del mundo, pero una red de grupos de Facebook está buscando cambiar la percepción que se tiene del líder del país.

Millones de personas han visto en la red social publicaciones que tienen el objetivo de retratar al presidente Vladimir Putin como alguien sonriente, benévolo y amante de la paz.

Son los superfanáticos de Putin.

Estuvimos investigando qué hacen y de dónde vienen.

Grandes cifras

La BBC analizó estos enormes grupos pro-Putin con la ayuda de investigadores del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), una organización independiente con sede en Londres que combate la desinformación.

Los expertos del ISD identificaron 10 grupos públicos pro-Putin, con nombres como "Vladimir Putin, líder del mundo libre". Los grupos suman más de 650.000 miembros.

El contenido incluye fotos y mensajes que elogian al líder ruso, escritos en varios idiomas, incluidos inglés, ruso, farsi, árabe y jemer.

Facebook Miles de publicaciones que elogian al líder ruso han aparecido en una extensa red pro-Putin en grupos de Facebook.

No solo son grupos muy populares, sino que además son muy activos. Durante el último mes, los investigadores contaron 16.500 publicaciones y más de 3,6 millones de interacciones.

El objetivo general de los grupos parece ser promover a Putin como un héroe que se enfrenta a Occidente, con un apoyo internacional abrumador.

Las imágenes a menudo muestran al presidente ruso "caminando con confianza, sosteniendo cachorros, mirando con nostalgia a la cámara, saludando a las tropas y montando una variedad de animales salvajes, incluidos osos y leones".

Estos grupos han ganado más de 100.000 nuevos miembros desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero.

AFP Fotos de Putin montando a caballo con el torso desnudo también circulan en la red social, donde sus fans son muy activos.

Al investigar los detalles de las personas que manejan la mayor parte del contenido, se descubrió que muchos de los fanáticos que figuran como administradores de los grupos tienen cuentas duplicadas con el mismo nombre.

Los investigadores encontraron al menos 100 cuentas de este tipo en la red social.

Estas cuentas generalmente se siguen mutuamente y, a veces, publican mensajes conmovedores o se envían emojis de corazones entre sí.

Quienes administran estas cuentas pro-Putin lo hacen también junto a otras que son claramente falsas y se hacen pasar por la Federación Rusa o por los servicios de seguridad rusos.

Ejecutar cuentas duplicadas es una violación potencial de las reglas de Facebook, dice el ISD.

El investigador principal, Moustafa Ayad, llama a la práctica un ejemplo de "astroturfing", un término referido a operaciones en internet que involucran a múltiples cuentas que dan falsamente la impresión de un apoyo de base más amplio.

La campaña "crea la apariencia de un amplio apoyo a Putin y al Kremlin a la sombra de la invasión y se basa en relatos no auténticos para lograr su objetivo", según el informe del ISD.

Usuarios activos

Un examen más detallado de algunos de los administradores de los grupos pro-Putin muestra alguna actividad inusual.

Una de las administradoras, llamada Marine, dice que su ubicación es Siria y usa tres cuentas separadas para generar apoyo para el presidente ruso. Sus tres cuentas, en árabe, publican a la misma hora todos los días.

Otra moderadora, Victoria, de Camboya, ha estado impulsando contenido en un grupo de idioma jemer. Desde el 4 de febrero, sus publicaciones han generado más de 34.000 reacciones y se han compartido más de 4.000 veces.

Y Marine y Victoria administran conjuntamente una página de Facebook en idioma jemer, parte de un patrón más amplio de coordinación entre algunas de las cuentas.

Getty Images Las apariciones de Vladimir Putin con animales suelen ser compartidas por la red de fans.

Las publicaciones se comparten ampliamente entre diferentes grupos. Por ejemplo, otra cuenta que figura como ubicada en Bulgaria publicó la misma imagen de Putin 12 veces en el espacio de un par de minutos.

Intentamos comunicarnos con las personas detrás de todas estas cuentas para obtener sus comentarios, pero no tuvimos mucha suerte.

Sin embargo, un hombre en Kenia llamado Raj, que está en varios de estos grupos e incluye "Putin" al final de su nombre en Facebook, contestó el teléfono cuando llamamos.

En una breve conversación, llamó al presidente un "gran líder", pero dijo que no quería hablar de la guerra. Le enviamos más preguntas por correo electrónico sobre su interés en Rusia, pero no respondió.

Hasmik, de Armenia, dice que es periodista y ahora ayuda a dirigir seis grupos pro-Putin. Le preguntamos quién le invitó a hacerlo. Nos dijo que eran las personas que ya dirigían los grupos y que no le pagaban por sus esfuerzos.

Facebook Muchos de los posts se publican repetidamente en grupos por parte de administradores "superfans".

¿Vínculos rusos?

Es difícil conocer las motivaciones de las personas detrás de las cuentas.

No existe un vínculo obvio con el gobierno ruso y, a diferencia de otras conocidas campañas de desinformación rusas, la red no es sutil; ni las personas involucradas ocultan sus intenciones.

Pero no podemos descartar la posibilidad de que la red tenga algunos vínculos con las autoridades rusas o elementos pro-Putin dentro de Rusia.

Muchas personas en todo el mundo se sienten atraídas por Putin y por su visión antioccidental del mundo.

Contactamos a Facebook, que dice que tiene políticas contra las cuentas falsas y que ha suspendido varias basándose en este informe y en sus propias investigaciones.

"Seguimos tomando medidas enérgicas para evitar la difusión de información errónea relacionada con la crisis en Ucrania", dijo un portavoz de la empresa matriz, Meta.

Falsos "Putins"

En el transcurso de nuestra investigación, nos encontramos con otro fenómeno interesante: las cuentas de suplantación de identidad de Vladimir Putin.

Putin es uno de los pocos líderes mundiales que no usa las redes sociales y no hay una cuenta oficial de Facebook a su nombre. Se dice que ni siquiera tiene un teléfono inteligente.

Según su vocero, Putin simplemente "no necesita" las redes sociales porque "no le dan nada que no tenga ya".

Pero algunos han llenado el vacío dejado por su ausencia en internet.

Facebook Una de las cuentas de Facebook de suplantación de Putin tenía muchos seguidores antes de ser eliminada.

La página de Facebook que se muestra arriba de estas líneas tenía más de tres millones de seguidores hasta que fue eliminada por suplantación de identidad poco después de la invasión de Ucrania, a finales de febrero.

Un número significativo de sus suscriptores -más de 700.000- se unieron durante la pandemia, cuando la página hablaba de vacunas de fabricación rusa contra la covid.

Más recientemente, la página estuvo publicando mensajes que amplificaban la opinión del Kremlin sobre la guerra, y muchos de los que comentaban parecían creer que contenía las palabras auténticas del presidente ruso.

Poco después de la invasión, una publicación en la página declaró que el objetivo de la "operación" (militar rusa) era el "mantenimiento de la paz... destinado únicamente a la desmilitarización de un país vecino" (Ucrania).

Este mensaje fue compartido y marcado como "Me gusta" más de 200.000 veces.

Y la página también solía etiquetar a personas en sus mensajes sobre Putin, incluidos los usuarios identificados por los investigadores con cuentas duplicadas. En otras palabras: estaba interactuando con los superfans de Putin.

No sabemos quién está detrás de esta cuenta. Las personas que lo administran tienen su sede en Rusia y Letonia, según la sección de transparencia de la página.

Las páginas de fans son un terreno fértil para obtener apoyo para el Kremlin a nivel internacional, dice Nika Aleksejeva, investigadora del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab), parte del grupo de expertos Atlantic Council, con sede en Washington DC.

"Pueden ayudar a generar apoyo público en países extranjeros para la llamada 'operación militar en Ucrania' de Rusia, a menos que las principales plataformas de redes sociales las eliminen", dice la especialista.

DFRLab documentó cómo una cuenta que imitaba a Putin que publicó en árabe había pagado anuncios dirigidos a usuarios en varios países, incluidos Argelia, Libia, Egipto, Yemen, Marruecos, Líbano y Túnez.

La página tenía más de un millón de seguidores, pero desde entonces ha sido eliminada.

Otra página prominente de apoyo a Putin, también en árabe, era administrada por un hombre que también es un gran admirador del líder sirio Bashar al-Assad. Atrajo a casi un millón de seguidores antes de desaparecer recientemente.

