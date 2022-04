Revocación de mandato: cómo los resultados del referendo marcarán la recta final de su presidencia en México

EPA

¿Éxito o fracaso? ¿Victoria o derrota?

Las lecturas que se dan a los resultados de la primera consulta de revocación de mandato en México son, como se esperaba, muy dispares en función de quién los interprete.

El referendo de este domingo para decidir si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continuaba o no en su puesto como presidente reafirmó la alta aprobación que mantiene en las encuestas de valoración: casi el 92% votó por su permanencia.

Sin embargo, la consulta no atrajo a tantos mexicanos como para que su resultado fuera vinculante: participó menos del 18% del electorado, muy lejos del 40% requerido para que fuera de obligado cumplimiento.

Y es esa cifra de participación -unido al hecho de que la oposición había llamado a abstenerse en lugar de votar por revocar al presidente, quien promovió activamente la consulta- el caballo de batalla utilizado ahora para decidir si el resultado es un espaldarazo definitivo a la gestión e imagen de AMLO o más bien todo lo contrario.

De lo que no cabe duda es de que el eco de lo ocurrido este domingo seguirá presente y sobrevolará de alguna manera lo que queda de mandato hasta final de 2024 de AMLO, quien recordará que fue el primer presidente en la historia del país en poner su cargo a voluntad de los mexicanos a mitad de gobierno y que salió victorioso.

¿Quién ganó o perdió en la consulta?

Los resultados de la consulta fueron más o menos los esperados, al igual que tampoco hubo sorpresas en su interpretación por parte de partidarios y detractores de la iniciativa.

La oposición se centró en recordar que la cifra de 15 millones de personas que votaron este domingo por la continuidad de AMLO está muy lejos de los 30 millones que lo apoyaron cuando ganó las elecciones presidenciales.

"Morena [el partido de AMLO] no logró ni con dádivas ni con amenazas la mitad de los votos que obtuvo en 2018. El mensaje al presidente fue muy claro: ya basta de circo, morena y teatro", tuiteó el presidente del Partido Nacional (PAN), Marko Cortés.

Para Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el mismo partido en 2018, la consulta fue "un completo fracaso" y remarcó que "ocho de cada 10 mexicanos" decidieron no participar "en el fraude", a la vez que destacó cómo el número de votos logrado por AMLO ha ido disminuyendo en las últimas citas electorales.

Siendo rigurosos, hacer comparaciones sobre votos y participación es complicado dado que esta consulta de revocación de mandato es inédita en México y no tiene precedentes. En la que el año pasado planteó la posibilidad de juzgar a expresidentes, votó el 8%. En las elecciones intermedias celebradas dos meses antes, participó el 52%.

"No se dejen engañar. Les decía que las elecciones deben compararse así: intermedias con intermedias, presidenciales con presidenciales y consultas con consultas. Pues en la consulta sobre los expresidentes salieron poco más de 6 millones, y ahora 15 millones a favor del AMLO", tuiteó el sociólogo y analista político Julián Atilano.

AMLO, por su parte, celebró los resultados y calificó la consulta de "éxito completo". Este lunes, volvió a agradecer a la inmensa mayoría que votó por su permanencia. "Sí tengo cómo pagarles: no traicionándolos jamás y seguir trabajando en el bien del pueblo", dijo este lunes.

Cuestionado por el número de votos logrado y por la participación, AMLO volvió a señalar, como muchas otras veces, al Instituto Nacional Electoral (INE) como responsable de que la afluencia de votantes no hubiera sido mayor.

El presidente y los promotores de la consulta han tenido duros enfrentamientos públicos con el organismo electoral encargado de organizar esta consulta y han llegado incluso a la Suprema Corte.

Tras ver denegada por el Congreso su petición de presupuesto para esta iniciativa, el INE instaló el domingo un tercio de las casillas electorales que suele haber en una elección federal. Según los promotores de la consulta, esto explica que muchas personas no pudieran ejercer su derecho al voto para mostrar su apoyo al presidente.

"Nuestros adversarios, aunque se enojen, dicen que es la mitad de los votos que tuvo el presidente (en 2018), sí, pero con una tercera parte [de casillas], y con las trampas y con el boicot del INE", llegó a decir AMLO este lunes.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo en la noche del domingo que "pretender descalificar la organización y participación es un despropósito y un desprecio a la lección que hoy nos han dado todos los ciudadanos (...). A pesar de los obstáculos que se le pusieron al INE, se pudo garantizar una vez más la participación libre de la ciudadanía".

"Si consideran que la consulta fue un éxito histórico, con el 18-19% de participación, entonces tienen que reconocer que el INE hizo su chamba. A pesar de los obstáculos y los ataques, cumplió. Piénsenlo. Si el INE no hubiera sido ejemplar, no podrían celebrar eso que celebran...", tuiteó el analista político Carlos Bravo Regidor.

Tras conocer los primeros resultados, el presidente también recurrió a las comparaciones al recordar que los votos que logró son más que los obtenidos por algunos de sus rivales en el pasado, como Felipe Calderón cuando ganó las presidenciales de 2006 con 15 millones o como cuando Ricardo Anaya, candidato del PAN en 2018, obtuvo 12,6 millones de apoyos.

En resumen, la lectura de los resultados de la consulta está siendo tan dispar como las posturas que se mantenían ante su celebración y tras la que, pareciera, nadie ha perdido.

"Una derrota cantada como victoria", titula este lunes su columna de opinión en el diario El Universal el periodista Héctor de Mauleón.

A pesar del derroche de recursos y el exceso de marrullería, no lograron llevar a las urnas al número de ciudadanos que aprueban su gobierno (…). La derrota de AMLO, sin embargo, será cantada como victoria. Una victoria en la que nadie cree", escribió.

¿Reelección presidencial?

Y, aunque en la práctica, lo ocurrido el domingo no cambia nada -AMLO continuará en su cargo como se esperaba antes de la consulta-, seguramente este resultado electoral seguirá presente y tendrá resonancia en parte de lo que queda de mandato obradorista.

No solo porque AMLO destacará ese más del 90% que votó por su continuidad como muestra de que sigue contando con el apoyo mayoritario del país ("el pueblo pone y el pueblo quita" es una de sus frases más repetidas), sino porque los resultados tendrán otras consecuencias en el debate político mexicano.

De entrada, AMLO anunció este lunes que en la reforma electoral que presentará el gobierno se propondrá reducir el porcentaje de participación necesario para que las consultas de revocación de mandato sean vinculantes con "el 30%, y si se puede el 20%".

"Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación", declaró, si bien en días previos había asegurado que él acataría la decisión mayoritaria de los votantes este domingo sin importar si se llegaba o no al mínimo requerido por ley.

"Si no es posible [cambiar la ley], pues quedaría también a la voluntad del presidente (…). Porque aunque se trate del 18 o del 10 [de participación], si se pierde, ¿cómo se gobierna? Ya es muy difícil, no se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos", añadió.

Incluso pensando más allá del final de su mandato, muchos de los críticos con la consulta habían alertado de que AMLO podría utilizar el respaldo logrado este domingo para perpetuarse en el poder.

"¡Hay AMLO para 2024 y más! Hay reelección para senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. ¿Podría haber reelección para gobernadores y Presidente de la República?", planteó en sus redes Félix Salgado Macedonio, senador de Morena en licencia.

Una segunda postulación a la presidencia no está permitida por la Constitución de México. Así que tras la polémica causada por su comentario, Salgado Macedonio matizó: "Solo es una pregunta. Que el pueblo diga".

Pero AMLO, quien ha repetido en varias ocasiones que se retirará de la política en 2024 e incluso firmó un documento hace tres años en el que se comprometía a no buscar la reelección, volvió a descartar la idea tras conocer los resultados de la consulta.

"No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección", aseguró este domingo.

