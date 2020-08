Retiran a funcionario tras recopilar información de periodistas que cubrían protestas en EU

ESTADOS UNIDOS.- Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos fue retirado de su puesto después de conocerse la presunta recopilación de información sobre dos periodistas que cubrían las protestas en Portland (Oregón), revelaron este sábado medios locales.

Hasta esa ciudad, escenario de los enfrentamientos más violento en el país durante las últimas semanas, han sido desplazados agentes del DHS y otras agencias con el argumento de que se necesitan para contener unas protestas contra el racismo que ya duran más de 50 días.

La publicación Washington Examiner reveló hoy el contenido de un memorándum del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, en el que ordenaba a la Dirección de Inteligencia y Análisis que a partir del pasado 30 de julio se suspendiera "la recopilación de información que involucra a miembros de la prensa de Estados Unidos".

La orden incluía retirar a Brian Murphy, encargado de esa división, de sus funciones.

El Departamento continuará identificando información filtrada para evaluar el daño potencial a la seguridad nacional o las operaciones del Departamento, pero ya no identificará a los miembros de los medios estadounidenses en nuestros productos de inteligencia", agregó el documento cuyos extractos fueron difundidos por el medio.

El diario The Washington Post indicó, citando personas familiarizadas con el asunto, que Murphy "fue reasignado a un nuevo puesto" en el Departamento.

El Post publicó el pasado jueves que la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS había reunido información de inteligencia de código abierto sobre el trabajo de dos periodistas que habían publicado documentos filtrados de esa entidad.

Además, el rotativo señaló que en otro informe de inteligencia esa oficina analizó las comunicaciones entre los manifestantes en Portland.

La versión del Post describe a Murphy como un ex agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) e indica que la oficina que lideraba "publica informes basados principalmente en fuentes no clasificadas o públicas y no está diseñado para participar en operaciones clandestinas".

El pasado martes, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, defendió durante una audiencia ante la Cámara Baja la presencia policial federal en ciudades como Portland al puntualizar que les preocupa que este problema "haga metástasis en todo el país".

Un día después, el Gobierno del presidente Donald Trump y el gobernador de Oregón, el demócrata Kate Brown, anunciaron un acuerdo para reducir las tensiones en Portland, según el cual los agentes federales accedían a alejarse de la corte de esa ciudad, epicentro de las protestas, y luego abandonarían la localidad.

Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) han denunciado ataques contra profesionales de la información por parte de agentes federales desplegados en Portland.