Resguarda Estados Unidos a más de 15 mil migrantes menores no acompañados

ESTADOS UNIDOS.- Más de 15 mil migrantes menores no acompañados que han cruzado la frontera de México, son resguardados en Estados Unidos, entre estos a más de 5 mil en el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos y a casi 10 mil 500 en alojamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, de acuerdo con una documentación a la que tuvo acceso la cadena CNN

Hasta el momento, hay más de 600 menores que llevan retenidos más de diez días, según medios estadounidenses informaron que varios menores pasan un promedio de 136 horas en este organismo, superando el límite de 72 horas que marca la ley estadounidense.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Mark Weber, confirmó a la cadena CBS que casi 10 mil 500 migrantes menores no acompañados se encuentran en instalaciones de vivienda de emergencia y refugios.

Durante el mes de febrero, más de 9 mil 400 menores no acompañados pasaron a custodia de Estados Unidos, lo que supuso un récord, no obstante, se espera que en el mes de marzo se supere esta cifra ya que los trabajadores fronterizos han indicado que se encuentran con un promedio de más de 500 menores no acompañados por día, según información de la cadena CBS.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) declaró que próximamente se comenzará a colocar a algunas familias migrantes en hoteles después de firmarse un contrato de más de 80 millones de dólares con una organización sin fines de lucro con sede en Texas, con el objetivo de “proporcionar refugio temporal y servicios de procesamiento a familias migrantes”, según The Hill.

Como se recordará el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, solicitó la semana pasada apoyo a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para “recibir, albergar y trasladar” a niños no acompañados en el marco de la oleada de migrantes que esperan cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el gobierno de Estados Unidos “está trabajando las 24 horas del día para trasladar a los niños no acompañados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos para colocarlos con un miembro de la familia o patrocinador hasta que se resuelva su caso de inmigración, señaló en un comunicado.

La Administración del presidente Joe Biden señaló al expresidente Donald Trump de “desmantelar completamente” el sistema de asilo y de eliminar las “vías legales” existentes para que los niños en situación de vulnerabilidad pudiesen llegar a Estados Unidos.

Además, cuestionó el recorte de ayuda a países centroamericanos y recordó que la región se vio afectada a finales de 2020 por dos potentes huracanes.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses prevé que el número de migrantes que intentan llegar desde México alcanzará niveles inéditos en las últimas dos décadas.

Con información de Aristegui Noticias