Reportan una persona muerta y daños en edificaciones tras el intenso temblor de 6,1 en Colombia

BOGOTÁ, Colombia.- Un sismo de magnitud 6,1 que sacudió hoy a gran parte de Colombia dejó una persona muerta en Bogotá, además de causar daños menores en viviendas y carreteras, según declaraciones oficiales.

La víctima fue una mujer que perdió la vida al arrojarse desde el décimo piso de un edificio en el barrio Madelena debido al pánico generado por el temblor, informó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien afirmó que en la ciudad "ninguno de los servicios, ni las edificaciones tuvieron afectaciones mayores, solo menores".

El único incidente grave reportado fue el lanzamiento al vacío desde un décimo piso de una edificación de viviendas de una mujer en Madelena, aparentemente por descontrol nervioso", expresó López, añadiendo que han recibido 88 reportes de posibles daños a edificios en la ciudad.

Una de las afectaciones ocurrió en el Salón Elíptico del Congreso de la República, en donde un rosetón que adorna la bóveda cayó sobre la curul que ocupa el conservador Juan Carlos Wills, pero el hemiciclo estaba desocupado, por lo que no generó mayores problemas.

Por otro lado, causó alarma las fotos y videos que circularon en redes sociales del edificio World Trade Center, en el norte de Bogotá, en donde se ve que una de las torres se había desplazado hacia otra.

No obstante, Diego Cordobés, gerente del World Trade Center, aseguró a Blu Radio que "el edificio no generó ningún tipo de afectación con el temblor que se registró a mediodía. Las dilataciones entre las torres B y C del edificio que se están mostrando por redes sociales es una dilatación de construcción desde el inicio de la construcción hace cerca de 40 años".

Explicó que "son tres torres independientes que tuvieron un método constructivo de placa flotante, lo cual permite que cada una de las estructuras tenga movimiento de asentamientos independientes. No hay ninguna afectación por el temblor".

OTROS DAÑOS

Por su lado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López, explicó que en un primer barrido por el país 15 de los 32 departamentos de Colombia no han reportado afectaciones por el temblor.

No se han reportado novedades en vidas humanas", remarcó el funcionario.

Al detallar la información indicó que en la localidad de El Calvario, epicentro del terremoto, en el departamento del Meta (centro), fueron reportados daños en tres viviendas y que hubo evacuaciones preventivas, pero no hubo fallecidos o heridos.

En la carretera entre Bogotá y Villavicencio, la capital del Meta, hubo un cierre preventivo por deslizamientos de tierra, ya que hace un mes, una avalancha en el municipio de Quetame acabó con una veintena de viviendas y la vida de 26 personas.

El temblor de magnitud 6,1 sacudió al mediodía de este jueves buena parte de Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo, que inicialmente había sido calculado de magnitud 5,9, fue en realidad de 6,1 y ocurrió a las 12:04 hora local (17:04 GMT), con una "profundidad superficial, menor a 30 kilómetros".

Trece minutos después del temblor, a las 12:17 hora local (17:17 GMT), cuando la gente empezaba a retornar a sus residencias y oficinas, una réplica de magnitud 5,6 volvió a sacudir al país.