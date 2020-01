Reportan sismo de magnitud 7.7 frente a costas de Jamaica y Cuba

WASHINGTON.- El Servicio Geológico de los Estados Unidos dice que un poderoso terremoto de magnitud 7,7 ha golpeado al Sur de Cuba y al Noroeste de Jamaica.

Estaba centrado a 139 kilómetros al Noroeste de Montego Bay, Jamaica, y 140 kilómetros al Oeste-suroeste de Niquero, Cuba. Golpeó a las 2:10 pm (1910 GMT) y el epicentro estaba a unos 10 kilómetros relativamente poco profundos debajo de la superficie.

No está claro de inmediato si hay daños o personas heridas.

El terremoto se pudo sentir con fuerza en Santiago, la ciudad cubana más grande del lejano Oriente, dijo Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural católico en el centro de Santiago.



Estábamos todos sentados y sentimos que las sillas se movían", dijo. "Escuchamos el ruido de todo moviéndose".

señaló que no había daños aparentes en el corazón de la ciudad colonial.

"Se sintió muy fuerte, pero no parece que haya pasado nada", dijo a The Associated Press.

Según geólogos pasantes de doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consultados por EL IMPARCIAL, el movimiento telúrico fue lateral y al ser su epicentro en el mar la probabilidad de tsunami es muy baja.

El USGS informó inicialmente que la magnitud era de 7.3, sin embargo, después la actualizó a 7.7.

A pesar de la lejanía del epicentro, no se descartan daños en construcciones vulnerables en Jamaica. pic.twitter.com/l3yKlLVVfU — SkyAlert (@SkyAlertMx) January 28, 2020

