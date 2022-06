Reino Unido: Despiden a maestra de arte por permitir "nudes" en proyecto escolar

Inglaterra.- Fue despedida una profesora de arte después de “permitir que alumnas se tomaran fotos en topless” para un proyecto de la clase.

El nombre de la profesora es Emma Wright, de 41 años de edad, y su asignatura de arte en Huxlow Science College en la ciudad de Northamptonshire, Inglaterra. Fue en el 2017 cuando la presunta sesión de fotos sin “topless” tuvo lugar en el aula.

Según los medios, Wright “permitió” que niñas de 15 años tomaran fotos de ellas mismas y otras estudiantes “parcialmente desnudas”.

Supuestamente en algunas de las fotos las alumnas usaron botellas de alcohol y sus manos para cubrir sus senos. En otras fotografías, se presume que las adolescentes hacían gestos ofensivos mientras fumaban usando su uniforme escolar.

Afirman que la fotografía más impactante fue la de una adolescente posando “con la mano dentro de su ropa interior” en una pose que “simulaba la masturbación”.

“No soy la persona que me están haciendo parecer”: Emma Wright

La exprofesora de arte criticó y categorizó su despido como “una injusticia”, y comentó a los medios que ella es una buena persona.

“No soy la persona que me están haciendo parecer”.

Wright agregó que la Agencia de Regulación de la Enseñanza, agencia que la eliminó del registro docente durante dos años, “no tiene una comprensión del arte dentro de la educación”.

Wright fue reportada por primera vez a la Agencia de Regulación de la Enseñanza después de que el director de diseño de su escuela descubrió el portafolio de arte de un estudiante, que “contenía imágenes potencialmente problemáticas”.

Una investigación realizada por la agencia encontró que Wright tenía “buenos antecedentes” enseñando en el Huxlow Science College, donde había estado empleada desde 2004.

Sin embargo, consideraron que la sesión de fotos fue “altamente inapropiada”.

Si bien el panel estuvo satisfecho de que había un bajo riesgo de repetición, no encontró que la Sra. Wright hubiera reflexionado completamente sobre las implicaciones de protección de permitir que los alumnos se tomen fotografías de sí mismos o de otros en estado de desnudez”, escribió la agencia en su informe.

Le prohibieron a Wright enseñar en cualquier escuela durante dos años. Sin embargo, la maestra de arte respondió que no quiere volver a entrar en un salón de clases, diciendo que Agencia de Regulación de la Enseñanza ha tergiversado sus actos.

Siento que hay una profunda injusticia al respecto, pero no voy a apelar porque ya no deseo enseñar”, dijo Wright, quien relató que ahora trabaja en un asilo de ancianos. “Le he escrito a mi representante local, al sindicato y al ministro de educación sobre esto.

“Realmente me siento muy segura al respecto. Estoy realmente bastante molesto por esto. Es una posición en la que nunca pensé que estaría”, agregó.



Wright le dijo a los medios que no tiene mala voluntad hacia los estudiantes y los describió como maravillosos. “Espero que la comunidad local esté tan sorprendida como yo, y tan triste y enojada”, afirmó. "Me conocen. He enseñado en esa escuela durante mucho tiempo”.