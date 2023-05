Recibir un disparo: ¿Qué se siente? Esto dicen los sobrevivientes

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuestra percepción de lo que se siente recibir un disparo a menudo suele estar fuertemente influenciada por programas de televisión y películas. Sin embargo, según el equipo tras el canal de Armapedia, esta representación dista mucho de ser precisa y a menudo distorsiona nuestra comprensión de lo que realmente ocurre cuando una bala penetra en el cuerpo humano.

En uno de sus más recientes videos, Armapedia recopila diversos testimonios de sobrevivientes para ofrecer una visión más realista y variada sobre esta experiencia.

Cada testimonio es único y revela una amplia gama de sensaciones y experiencias. Contrariamente a la creencia popular, un disparo en la pierna puede ser suficiente para incapacitar a una persona, mientras que un disparo en la cabeza puede no resultar mortal en circunstancias muy específicas.

Factores como la distancia y el ángulo del disparo, el tipo de arma, el calibre de la munición y el lugar del impacto son determinantes en las consecuencias físicas y el dolor experimentado.

Uno de los aspectos más sorprendentes es que la mayoría de los sobrevivientes aseguran no haber sentido dolor de inmediato, e incluso algunos ni siquiera se dieron cuenta de que habían sido alcanzados por una bala hasta que vieron la sangre.

Me dispararon en el pie hace unos dos años con un calibre 45. Entró por un lado y salió por el otro, pulverizando parte del hueso también. No sentí dolor alguno, solo supe que me habían disparado por la sangre. En el hospital, media hora después, me empezó a doler un poco", dice uno de los testimonios.