ESTADOS UNIDOS .- La figura moderna de Santa Claus se basa en parte en San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad hacia los niños y los necesitados.

Durante siglos, diferentes culturas europeas tenían sus propias representaciones de San Nicolás. La imagen del Santa Claus moderno, como un anciano bonachón con traje rojo y blanco, fue popularizada en gran medida por el poema "A Visit from St. Nicholas" (también conocido como "The Night Before Christmas"), escrito por Clement Clarke Moore en 1822.

La conexión con Coca-Cola se debe a una exitosa campaña publicitaria que se inició en la década de 1930.

La compañía Coca-Cola contrató al ilustrador Haddon Sundblom para crear anuncios que representaran a Santa Claus disfrutando de sus productos.

Estos anuncios ayudaron a consolidar la imagen moderna y amigable de Santa Claus que conocemos hoy en día. Aunque Coca-Cola contribuyó a difundir esta representación, no fue responsable de inventar a Santa Claus.

La figura ya existía en la cultura popular y las tradiciones mucho antes de la campaña publicitaria de la compañía.

Por lo tanto, la figura de Santa Claus, tal como la conocemos hoy en día, evolucionó a lo largo de los siglos gracias a diversas influencias culturales, tradiciones europeas y obras literarias.

La conexión con Coca-Cola se estableció más tarde, en la década de 1930, cuando la compañía utilizó la imagen de Santa en sus anuncios, contribuyendo así a popularizar aún más la representación moderna del personaje.

En resumen, aunque la marca Coca-Cola desempeñó un papel en la difusión de la imagen de Santa Claus, la idea de Santa ya existía y evolucionaba mucho antes de la asociación con la compañía de bebidas.

Es correcto afirmar que la asociación de Coca-Cola contribuyó con la imagen moderna de Santa Claus, tal como la conocemos hoy, se solidificó con la campaña publicitaria de 1931 creada por Haddon Sundblom.

La imagen amigable, robusta y sonriente de Santa Claus disfrutando de una Coca-Cola se convirtió en icónica y contribuyó en gran medida a la percepción popular del personaje.

Es importante destacar que, aunque Coca-Cola contribuyó a popularizar esta imagen, no "inventó" a Santa Claus ni creó la figura. Como mencionamos anteriormente, Santa Claus tiene sus raíces en diversas tradiciones y relatos, y su representación evolucionó a lo largo del tiempo antes de la asociación con la marca de refrescos.