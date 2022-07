Rafael Caro Quintero: fuentes de la Marina de México informan de la captura del narco más buscado por la DEA de EE.UU.

DEA Rafael Caro Quintero fue uno de los líderes del otrora poderoso cartel de Guadalajara en México.

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados de México y Estados Unidos, fue detenido este viernes.

Así lo informó una fuente de la Marina mexicana que pidió no ser identificada.

Según informa el canal CBS, socio de la BBC, la fuente no está autorizada a hablar públicamente y accedió a confirmar la acción solo si se garantizaba que no se citara su nombre. No trascendieron detalles de la captura.

El cofundador del desaparecido cartel de Guadalajara, del que surgió el cartel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, es acusado del asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique "Kiki" Camarena Salazar, ocurrido en 1985.

Aunque estuvo detenido desde ese año y fue sentenciado a 40 años de prisión, en 2013 recobró la libertad gracias a una controvertida resolución de un juez basada en un tecnicismo jurídico.

Desde entonces, los gobiernos de México y EE.UU. lo pusieron en su lista de los delincuentes más buscados. Y en 2015 recibió en ausencia una nueva sentencia de culpabilidad por el asesinato de Camarena.

El "narco de narcos"

Llamado también el "narcos de narcos", Caro Quintero fue una de las figuras más prominentes de los inicios de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en México.

Con su reclusión en 1985 se relegó su importancia, al mismo tiempo que el cartel de Guadalajara fue perdiendo influencia en el narcotráfico de drogas de México y Sudamérica hacia EE.UU.

Pero, en su momento, Caro Quintero fue conocido como el principal productor de marihuana de México.

DEA Rafael Caro Quintero fue detenido en 1985 en Costa Rica.

En una de sus propiedades, por ejemplo, ocurrió la mayor operación contra las drogas en la historia del país: más de 10.000 toneladas cultivadas en el rancho El Búfalo fueron destruidas.

Caro Quintero ordenó secuestrar a quien descubrió el cargamento, el agente Camarena Salazar, así como al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Ambos fueron asesinados. La muerte del policía estadounidense, ocurrida en 1985, desencadenó una de las crisis más profundas en la relación entre México y EE.UU.

Pero también marcó la lucha contra las drogas por parte del gobierno de Washington.

Tras su liberación en 2013, la DEA lanzó una recompensa de US$20 millones por información que ayudara a capturarlo.

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. inició un juicio civil en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, para confiscar ocho propiedades identificadas del capo en México, entre las que había mansiones, bodegas y ranchos.

Su poder antes de su captura

En los años 80, las autoridades de México y EE.UU. calcularon en US$500 millones la fortuna de Rafael Caro.

Pero el origen de este narcotraficante es muy distinto. Nació en octubre de 1952 en La Noria, una comunidad marginada de Badiraguato, en el estado de Sinaloa.

De este municipio son originarios varios de los capos más famosos del narcotráfico, como Joaquín Guzmán Loera.

En una entrevista concedida en su día a la periodista Anabel Hernández, el capo confesó que su familia era muy pobre y que se vio obligado a cultivar marihuana tras la muerte de su padre.

Gobierno de EE.UU. Joaquín Guzmán "el Chapo" Guzmán nació en la misma zona que Caro Quintero.

Tenía 14 años de edad. Caro Quintero dice que no había otra forma de sostener a su familia.

Badiraguato se encuentra en el Triángulo Dorado, una región montañosa entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango y una de las zonas con mayor producción de marihuana y amapola del país.

En poco tiempo, Caro Quintero progresó en el negocio y a los 30 años de edad era uno de los principales socios de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes.

Félix Gallardo encabezaba una extensa organización de narcotráfico aliada con carteles colombianos como el de Pablo Escobar Gaviria.

Gallardo fue el primer narcotraficante mexicano en exportar cocaína a Estados Unidos.

La DEA llamó a su organización el cartel de Guadalajara por la ciudad donde residían el Jefe de Jefes, Caro Quintero y otros líderes del narcotráfico.

Los excesos del Príncipe

Desde 1975, Guadalajara -capital del estado de Jalisco- se había convertido en el refugio de muchos narcotraficantes y sus familias, quienes llegaron provenientes de Sinaloa.

Dos años antes, en el Triángulo Dorado el gobierno mexicano había iniciado la Operación Cóndor, una estrategia para erradicar el cultivo de marihuana y amapola de esa región en el noroccidente de México.

DEA

Los jefes de las organizaciones, entre ellos Caro Quintero, abandonaron la región y se instalaron en la capital de Jalisco.

Según académicos como Luis Astorga, los capos lograron mezclarse con la sociedad local cuando se presentaron como prósperos empresarios.

Félix Gallardo, por ejemplo, era consejero de un banco, y Caro Quintero se presentaba como agricultor y ganadero.

La presencia de los capos alertó al gobierno de EE.UU. que envió un equipo de la DEA a la ciudad. Enrique Camarena, conocido como el Kiki, era uno de ellos.

Durante algún tiempo los líderes del narcotráfico pasaron virtualmente inadvertidos, pero la situación cambió en los años 80.

Y una de las razones, le contaron a BBC Mundo periodistas locales como Felipe Cobián, fueron los excesos de personajes como Caro Quintero.

El narco solía protagonizar escándalos en restaurantes y discotecas, e incluso fue acusado de secuestrar a la sobrina de un prominente político local, Guillermo Cosío Vidaurri, quien fue gobernador entre 1989 y 1992.

Símbolo de la DEA

Pero el caso más grave fue el asesinato de Camarena. El agente fue secuestrado en febrero de 1985 cuando salía del consulado estadounidense en Guadalajara.

Luego fue llevado a una casa cercana junto con el piloto Zavala Avelar. Ambos fueron torturados y después asesinados.

Sus cuerpos aparecieron semanas después en el vecino estado de Michoacán.

AFP Caro Quintero fue el mayor productor de marihuana de los años 80.

Caro Quintero huyó a Costa Rica donde fue detenido en abril de 1985.

Las investigaciones sobre el homicidio revelaron que el capo y el cartel de Guadalajara habían creado una extensa red de aliados entre políticos, militares y corporaciones policíacas.

AFP La violencia del narcotráfico ha causado cientos de miles de muertes en México.

El asesinato de Camarena cambió la relación entre ambos países. EE.UU. condicionó parte de su ayuda a México a cambio de combatir el tráfico de drogas.

Este proceso de certificación, que básicamente mide el grado de colaboración del país con el gobierno estadounidense, se mantuvo hasta 2002.

Caro Quintero fue entonces sentenciado a 40 años de prisión, pero fue liberado en 2013.

Para la DEA, el asesinato de Enrique Camarena se convirtió en un símbolo. De hecho, en su honor se estableció la "Semana del listón rojo", una campaña anual de educación contra el consumo de drogas.

