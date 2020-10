Quitan letrero gigante de Trump "al estilo Hollywood" tras polémica

LOS ÁNGELES, California.- Un gran letrero con la palabra “Trump”, al estilo del emblemático letrero de “Hollywood”, fue retirado este martes por las autoridades de una ladera cercana a la autopista 405 en Los Ángeles, donde fue puesto en la noche sin el consentimiento de las autoridades de la ciudad.

El letrero, que consta de letras mayúsculas blancas, fue retirado por trabajadores del Departamento de Transportes de California (Caltrans) en la mañana, tras varias quejas de los conductores. Hasta el momento no se sabe quién o quiénes pusieron el cartel en el lugar.

Lauren Wonder, directora de información pública de Caltrans, le dijo al diario Los Angeles Times que el letrero estaba en una propiedad privada. Por esa razón, dijo Wonder, los trabajadores de Caltrans “lo echaron abajo para que no fuera una distracción visual”.

"Este era un problema de seguridad porque había preocupaciones sobre la conducción distraída", dijo Wonder.

Este no es el primer incidente sobre propaganda a nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Los Ángeles en las últimas semanas. El pasado fin de semana alguien reemplazó la bandera de Long Beach ubicada frene al Departamento de Policía de la ciudad (LBPD) por una de la campaña del mandatario "Make America Great Again”.

Las autoridades explicaron que la bandera no estaba autorizada y están tratando de averiguar quién hizo el reemplazo.

El departamento policial dijo que se enteró del incidente el domingo por la mañana, y no está claro cuánto tiempo estuvo la bandera enarbolada junto a la de Estados Unidos.

"La bandera de la ciudad de Long Beach fue robada del mástil del departamento y fue reemplazada por una bandera política no autorizada", dijo la policía en un comunicado.

Las autoridades colocaron un candado en el mástil de la bandera para restringir el retiro de la bandera.

"El LBPD es una organización apolítica y no participa en ninguna actividad política que promueva a un partido político sobre otro", concluyó la agencia.

Tanto la bandera como el letrero con el nombre de Trump causaron gran controversia en las redes sociales.