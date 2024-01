Quiénes son y qué han hecho los 8 astronautas que viajaron a la Luna y aún siguen vivos

NASA Harrison Schmitt fue el primer científico en visitar la Luna.

Fueron los pioneros de la exploración espacial. Se trata de los 24 astronautas de la NASA que viajaron a la Luna en las misiones Apollo de los años 60 y 70.

La carrera por volver a poner a personas sobre la superficie lunar se intensificará en los próximos años.

En noviembre, la NASA debía lanzar Artemis 2, su primera expedición lunar tripulada en más de 50 años que debía orbitar nuestro satélite natural, aunque esta semana la agencia espacial estadounidense anunció que ahora tendrá lugar no antes de septiembre de 2025.

En el anuncio realizado el martes, el jefe de la NASA, Bill Nelson, dijo que el primer aterrizaje tripulado, originalmente planeado para 2025 como parte de Artemis III, ahora se lanzará en septiembre de 2026 como muy pronto.

China también busca mandar astronautas a la superficie lunar para 2030.

Estos lanzamientos planificados resaltan el triste hecho de que el número de astronautas que quedan del programa Apollo está disminuyendo.

Ken Mattingly y Frank Borman, dos participantes del programa murieron con unos días de diferencia a finales del año pasado.

Solo quedan ocho personas que han viajado más allá de la órbita terrestre. ¿Quiénes son y cuáles son sus historias?

Buzz Aldrin (Apollo 11)

El 21 de julio de 1969, el expiloto de combate Edwin "Buzz" Aldrin abandonó su nave de alunizaje y se convirtió en la segunda persona en pisar la superficie de la Luna.

Casi 20 minutos antes, su comandante, Neil Armstrong, se había convertido en el primero en hacerlo.

NASA Buzz Aldrin, a la derecha, junto con sus compañeros de tripulación Neil Armstrong y Michael Collins, antes de su misión a la Luna.

Las primeras palabras de Aldrin fueron: "Hermosa vista".

“¿No es extraordinario?”, preguntó Armstrong. "Magnífica vista aquí".

"Magnífica desolación", respondió Aldrin.

El hecho de ser segundo nunca le sentó del todo bien. Su compañero de tripulación Michael Collins dijo que a Aldrin "se resintió por no ser el primer en la Luna más que lo que apreció ser el segundo”.

Pero aún así Aldrin estaba orgulloso de su logro. Muchos años después, cuando se enfrentó a un hombre que afirmaba que el Apollo 11 fue una mentira, Aldrin, de 72 años, le dio un puñetazo en la mandíbula.

Y tras la muerte de Neil Armstrong en 2012, Aldrin dijo: "Sé que muchos millones de personas de todo el mundo se unen a mí para llorar el fallecimiento de un verdadero héroe estadounidense y el mejor piloto que he conocido".

NASA ¿Quién será el próximo humano en dejar su huella en la superficie de la Luna?

A pesar de problemas que enfrentó posteriormente en su vida, nunca perdió su sed de aventuras y se unió a expediciones tanto al Polo Norte como al Polo Sur, esta última a la edad de 86 años.

Si bien abraza su posición como una celebridad, sigue siendo un defensor del programa espacial, especialmente de la necesidad de explorar Marte.

"No creo que debamos simplemente ir allí y regresar; eso lo hicimos con Apollo", dice.

Además, su nombre se ha dado a conocer entre las nuevas generaciones como la inspiración para la creación de Buzz Lightyear, el personaje de la serie de películas animadas Toy Story.

En enero de 2023, a la edad de 93 años, se casó por cuarta vez.

Bill Anders (Apollo 8)

En diciembre de 1968, Bill Anders voló en el Apollo 8, la primera misión en la que los humanos viajaron más allá de la órbita terrestre baja, y el primer vuelo tripulado que alcanzó y orbitó la Luna.

Cuando la nave espacial salió de detrás de la Luna para cruzar por cuarta vez su cara, la tripulación presenció una "salida de la Tierra" por primera vez en la historia de la humanidad, y Anders capturó el momento con una cámara.

NASA Junto con sus compañeros astronautas Jim Lovell y Frank Borman, Bill Anders fue uno de los primeros humanos en orbitar la Luna.

A la primera fotografía en color de la Tierra tomada desde el espacio se le atribuye ampliamente el mérito de haber motivado el movimiento ambientalista global y haber llevado a la creación del Día de la Tierra, un evento anual para promover el activismo y la conciencia sobre el cuidado del planeta.

"Vinimos hasta aquí para explorar la Luna, y lo más importante que descubrimos fue la Tierra", dijo Anders al hablar sobre ese momento.

NASA Anders inicialmente tomó una fotografía en blanco y negro de la “salida de la Tierra” antes de tomar esta fotografía a color.

Tras su retiro del programa espacial en 1969, Anders trabajó ampliamente en la industria aeroespacial durante varias décadas.

También sirvió como embajador de Estados Unidos en Noruega durante un año en la década de 1970.

Charles Duque (Apollo 16)

Solo quedan cuatro personas vivas que han caminado sobre la Luna: Charlie Duke es uno de ellos. Lo hizo a los 36 años, convirtiéndose en la persona más joven en pisar la superficie lunar.

En una entrevista posterior con la BBC, habló de un "terreno espectacular".

"La belleza de esto... el marcado contraste entre la oscuridad del espacio y el horizonte de la Luna... nunca lo olvidaré. Fue tan dramático".

NASA Charlie Duke, junto con Jim Lovell y Fred Haise en Mission Control, durante la misión Apollo 11.

Pero ya había desempeñado otro papel importante en la exploración de la Luna por parte de la NASA.

Después de que el Apollo 11 aterrizara en 1969, fue Duke, en el control de la misión como el comunicador de cápsula, o Capcom, el que esperaba nervioso al otro lado de la línea cuando Neil Armstrong dijo: "Houston, la Base Tranquility aquí. El Águila ha aterrizado".

Con su distintivo acento sureño, Duke respondió: "Recibido, Tranquility. Los copiamos en la tierra, tienen un grupo de tipos a punto de ponerse azules, estamos respirando de nuevo".

"Lo dije en serio, estuve conteniendo la respiración durante el último minuto", le contó a la BBC.

En 2022, Duke le dijo, también a la BBC, que estaba entusiasmado con la misión Artemisa de la NASA, pero advirtió que no sería fácil para la nueva generación de astronautas.

"Eligieron las cercanías del Polo Sur para el aterrizaje, porque de haber hielo en la Luna, estaría en esa región. Será difícil, porque allí abajo es muy duro. Pero lo lograremos".

Charlie Duke ahora vive en las afueras de San Antonio, Texas, con Dorothy, con quien ha estado casado durante 60 años.

Fred Haise (Apollo 13)

Fred Haise formó parte de la tripulación del Apollo 13 que se escapó por poco de un desastre en 1970, después de que una explosión a bordo provocara que la misión fuera abortada cuando la nave estaba a más de 321.000 kilómetros de la Tierra.

El mundo entero observó con nerviosismo cómo la NASA intentaba traer de vuelta la nave espacial dañada y su tripulación de manera segura.

NASA Fred Haise y sus compañeros de tripulación parecieron sorprendidos por ser tratados como celebridades tras su regreso a la Tierra.

Una vez de regreso, Haise y sus compañeros de tripulación James Lovell y Jack Swigert se convirtieron, para su sorpresa, en celebridades.

"Siento que tal vez me perdí de algo mientras estaba allí", le dijo al presentador del programa de entrevistas Johnny Carson cuando el equipo apareció en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show.

Haise nunca llegó a la Luna. Aunque estaba previsto que fuera el comandante del Apollo 19, esa misión fue cancelada debido a recortes presupuestarios, al igual que todos los demás vuelos posteriores al Apollo 17.

Posteriormente, fue piloto de pruebas en el prototipo del transbordador espacial Enterprise.

Como muchos de sus compañeros del programa Apollo, después de dejar la NASA, Haise continuó trabajando en la industria aeroespacial hasta su jubilación.

James Lovell (Apollo 8, Apollo 13)

Lovell, Borman y Anders hicieron historia cuando emprendieron la primera misión lunar en el Apollo 8, al probar el Módulo de Comando/Servicio y sus sistemas de soporte vital en preparación para el posterior aterrizaje del Apollo 11.

De hecho, su nave realizó 10 órbitas alrededor de la Luna antes de regresar a casa.

Después, se suponía que Lovell sería el quinto ser humano en caminar sobre la superficie lunar como comandante del Apolo 13, pero, por supuesto, eso nunca sucedió.

NASA Apolo 13 fue la última misión de Jim Lovell.

En cambio, la historia de su roce con la muerte quedó inmortalizada en la película Apollo 13, en la que fue interpretado por Tom Hanks.

Tras su retiro de la NASA en 1973, Lovell trabajó en la industria de las telecomunicaciones.

Marilyn, su esposa durante más de 60 años, que se convirtió en el centro de atención de los medios durante el incidente, murió en agosto de 2023.

Jim Lovell es uno de los tres únicos hombres que han viajado a la Luna dos veces y, tras la muerte de Frank Borman en noviembre de 2023, se convirtió en el astronauta vivo de mayor edad.

Harrison Schmitt (Apollo 17)

A diferencia de la mayoría de los astronautas de la época, Schmitt no había servido en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Geólogo y académico, inicialmente instruyó a los astronautas de la NASA sobre qué buscar durante sus viajes geológicos lunares antes de convertirse en científico-astronauta en 1965.

Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images Schmitt en una foto de 1971.

Schmitt formó parte de la última misión tripulada a la Luna, el Apollo 17, junto al comandante Eugene Cernan, uno de los dos últimos hombres en pisar la superficie lunar, en diciembre de 1972.

Después de dejar la NASA en 1975, fue elegido miembro del Senado de los Estados Unidos por su estado natal de Nuevo México, pero sólo cumplió un mandato.

Desde entonces ha trabajado como consultor en diversas industrias además de continuar en el mundo académico.

También es conocido por hablar en contra del consenso científico sobre el cambio climático.

David Scott (Apollo 15)

David Scott, el comandante del Apollo 15, es uno de los cuatro hombres vivos que han caminado sobre la Luna, pero también fue uno de los primeros en conducir sobre ella.

En 1971, Scott y su compañero de tripulación James Irwin probaron el Lunar Roving Vehicle (LRV), dispositivo que fue llamado "las primeras ruedas del hombre en la Luna".

NASA David Scott fue la séptima persona en caminar sobre la Luna.

Viajando a velocidades de hasta 12 km/h, el LRV les permitió a los astronautas recorrer grandes distancias desde el módulo de aterrizaje lunar mucho más rápido que si lo hubiesen hecho caminando.

"En una primera misión nunca se sabe si va a funcionar", recordó. "La mayor emoción fue sacarlo, encenderlo y que realmente funcionara".

Después de regresar de la Luna, Scott trabajó en varios puestos directivos dentro de la NASA, antes de unirse al sector privado.

También ha actuado como consultor en varios proyectos de cine y televisión, incluidos Apollo 13 y la miniserie de HBO From The Earth To The Moon (De la Tierra a la Luna).

Thomas Stafford (Apollo 10)

Como comandante del Apollo 10 en mayo de 1969, Tom Stafford dirigió la misión de prueba final del programa antes del aterrizaje previsto del Apollo 11.

En esa misión, Stafford y el piloto Eugene Cernan se convirtieron en la primera tripulación en volar el módulo de aterrizaje lunar fuera de la órbita terrestre.

NASA El encuentro en órbita entre Tom Stafford (arriba) y Aleksei Leonov fue el comienzo de una amistad para toda la vida.

Poco después de su regreso, Stafford fue nombrado jefe de la Oficina de Astronautas, cargo que desempeñó durante casi dos años.

En 1975 fue el comandante de la NASA del vuelo del Proyecto de Prueba Apollo-Soyuz, la primera misión espacial conjunta entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, precursora de la Estación Espacial Internacional.

Su homólogo soviético, Alexey Leonov, se convirtió en un amigo para toda la vida.

Juntos habían protagonizado el trascendental apretón de manos en órbita, algo que habría sido inimaginable en el apogeo de la carrera espacial.

¿Qué logrará la próxima generación de aventureros lunares?

