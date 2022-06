Quién es Do Kwon, el "rey de los lunáticos" al que acusan del colapso del mercado de las criptomonedas

Fueron US$40.000 millonesque se esfumaron de la noche a la mañana.

Más que el Producto Interno Bruto (PIB) anual de países como Honduras, El Salvador o Bolivia.

Esa es la cantidad de dinero perdida por quienes invirtieron en dos criptomonedas cuyo valor colapsó el 13 de mayo: luna y terra (también conocida como UST), ambas creadas por el emprendedor tecnológico surcoreano de 30 años, Do Kwon.

Su historia se parece a la de muchos niños prodigio que llegan a Silicon Valley con la idea de crear la próxima gran innovación que revolucionará el mercado.

Kwon estudió Ciencias de la Computación en la prestigiosa Universidad de Stanford, Estados Unidos, y trabajó como ingeniero de software en Microsoft y Apple, hasta que fundó Anyfi, una compañía tecnológica dedicada a desarrollar alternativas de conectividad.

Pero la creación que lo hizo conocido mundialmente se dio en 2018 con Terraform Labs, una desarrolladora de software con sede central en Singapur.

Do Kwon la fundó junto a Daniel Shin, con el objetivo de construir sistemas de pago basados en la tecnología blockchain (cadena de bloques).

En esa época el emprendedor aseguraba que estaba creando un "sistema financiero moderno" que los usuarios podrían utilizar sin tener que usar los bancos ni ningún otro tipo de intermediario.

Así fue como entró al mundo de las criptomonedas, consiguiendo el apoyo de grandes empresas como Binance, que creyeron en el potencial de sus criptomonedas.

Forbes lo consideró uno de los grandes profesionales jóvenes exitosos del mundo tecnológico y en poco tiempo parecía que el emprendedor tenía el mundo a sus pies.

Sin ninguna humildad, Do Kwon, llamaba a su criptomoneda luna "mi invento más grandioso" y proclamaba a los cuatro vientos las cualidades de la divisa digital para "cambiar el mundo".

Incluso publicó en su cuenta de Twitter que a su hija recién nacida la llamó Luna.

Rápidamente recibió la confianza de un selecto grupo de inversionistas a los que se refería con orgullo como "lunáticos" (en honor al nombre de la moneda).

La empresa de Kwon recaudó cientos de millones de dólares de grandes firmas de capital de riesgo para financiar sus proyectos.

En poco tiempo se ganó la confianza de los mercados y convenció a muchos "pesos pesados" de su arriesgada apuesta comercial basada en algoritmos creados en su propio laboratorio.

A diferencia del bitcoin, cuyo creador o creadores son desconocidos y, por lo tanto, el sistema opera sin una persona que busca financiamiento, las "monedas de Kwon" -como son conocidas en el el ambiente de las criptodivisas- están vinculadas directamente a una persona.

Entre los convencidos con el proyecto del empresario estaba Mike Novogratz, director ejecutivo de Galaxy Digital, quien anunció su apoyo haciéndose un tatuaje relacionado con Luna.

I’m officially a Lunatic!!! Thanks @stablekwon And thank you my friends at Smith Street Tattoos. pic.twitter.com/2wfc00loDs