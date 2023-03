¿Qué países podrían detener a Putin tras orden de aprehensión por parte de la CPI?

RUSIA.- El viernes pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de aprehensión contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusado de cometer crímenes de guerra tras la deportación de niños ucranianos a Rusia.

Actualmente el Kremlin enfrenta una creciente presión internacional por este tema, junto con las sanciones económicas que se le han impuesto, mientras ahora se suma que los países que no son miembros de la OTAN podrían ejercer su autoridad legal para detener al mandatario ruso.

De acuerdo con la BBC news, estas sanciones fueron impuestas desde el inicio del conflicto bélico el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del Este, y en el que se cometieron diversos delitos en las zonas invadidas.

Por su parte, Moscú ha negado cometer crímenes de guerra durante su invasión a Ucrania, no obstante, después de la denuncia hecha por dicho país contra las fuerzas rusas, la CPI acusó a Putin de estar involucrado en la deportación de niños, además de tener motivos razonables para creer que cometió actos directamente. El tribunal también dijo que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores.

Pese a la orden de arresto contra Putin, la CPI no cuenta con los poderes necesarios para su detención, por lo que solo puede ejercer su jurisdicción dentro de los países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de los cuales Burundi y Filipinas ya se han retirado.

Por su parte, Rusia no forma parte del acuerdo, pero esta orden convertirá a Putin en un paria internacional y le dificultará viajar a cualquier país que reconozca la jurisdicción de la CPI suscrita en 1998 por 123 naciones del mundo

En cuanto a los países miembros de la CPI que están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el tribunal, estos son:

Si bien existe la orden de arresto contra Putin, su detención es altamente improbable, de acuerdo con CNN news, pues Rusia, como Estados Unidos y otros países, no son miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI.

Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud de este. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles (pretensiones) de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros", declaró Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.