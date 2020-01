¿Qué hacer ante una explosión de una bomba nuclear durante una guerra?

WASHINGTON.-Ante los recientes temores de que haya una tercera Guerra mundial tras el asesinato del poderoso general iraní, Qasem Soleimaní, por parte de Estados Unidos, las personas han buscado qué hacer si hay un ataque nuclear.

El departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha enlistado una serie de recomendaciones sobre cómo actual en caso de que un atentado atómico suceda.

Cabe mencionar que Irán anunció el domingo que ya no cumplirá con ningún límite impuesto bajo el acuerdo nuclear que concretó en 2015 con potencias mundiales.

Con la decisión, Teherán abandona provisiones importantes del pacto que le impedía tener el material suficiente para fabricar un arma atómica.

Explosión nuclear

Las explosiones nucleares pueden causar una cantidad importante de daños y víctimas debido a la onda expansiva, el calor y la radiación; sin embargo, usted puede mantener a su familia segura si sabe qué hacer y está preparado para enfrentar esta situación si ocurriera.

Un arma nuclear es un dispositivo que utiliza una reacción nuclear para crear una explosión.

Los dispositivos nucleares fluctúan desde un pequeño dispositivo portátil llevado por una persona hasta un arma transportada por un misil.

Una explosión nuclear puede ocurrir con pocos minutos de advertencia o sin ninguna advertencia.

La lluvia radiactiva es más peligrosa en las primeras horas después de la detonación, cuando emite los niveles más altos de radiación. Toma tiempo para que la lluvia se deposite a nivel del suelo, por lo general, más de 15 minutos en áreas fuera de las zonas de daño inmediato por la explosión.

Este tiempo es suficiente para poder impedir la exposición a la radiación si sigue estos simples pasos:

-Busque Refugio.

-Ingrese a la edificación más cercana para evitar la radiación. Las edificaciones de ladrillo u hormigón son las mejores.

-Quítese la ropa contaminada y límpiese o lávese la piel desprotegida si estuvo en el exterior después de la caída de la lluvia radiactiva.

-Vaya al sótano o al piso en la parte central de un edificio. Manténgase alejado de las paredes exteriores y el techo.

-Permanezca en el Interior.

-Permanezca en el refugio durante 24 horas, a menos que las autoridades locales entreguen otras instrucciones.

-La familia debe quedarse donde esté protegida bajo techo. Reúnase más tarde para evitar la exposición a la radiación peligrosa.

-Mantenga a sus mascotas protegidas en el interior.

-Manténgase Informado.

-Sintonice un medio de comunicación disponible para recibir la información oficial, como por ejemplo, cuándo puede salir y a qué lugar debería dirigirse.

-Las radios a pilas o a manivela funcionarán después de una detonación nuclear.

-Es posible que los servicios de telefonía móvil, mensajería de texto, televisión e internet se interrumpan o no estén disponibles.

¿Cómo mantenerse seguro en caso de una explosión nuclear?

Qué hacer ahora:

-Prepararse.

-Identifique los lugares de refugio.

-Identifique el mejor lugar de refugio cerca del sitio donde pasa más tiempo, por ejemplo, la casa, el trabajo y la escuela. Los mejores lugares son los sótanos y en los pisos ubicados en la mitad de edificios altos.

-Mientras se desplaza de un punto a otro, identifique los refugios adecuados para buscar protección en caso de una detonación.

-Las zonas en el exterior, los vehículos y las casas móviles NO proveen un refugio adecuado. Busque sótanos o los pisos ubicados en la mitad de edificios altos.

Asegúrese de tener un kit de suministros de emergencia en los lugares que usted frecuenta y que tal vez tenga que quedarse por 24 horas. Debería incluir agua, alimentos empaquetados, medicamentos de emergencia, una radio a pilas o a manivela para obtener información en caso de un corte de electricidad, una linterna y pilas extras para los artículos esenciales. Si es posible, almacene suministros para tres o más días.

Qué hacer durante: Sobrevivir

-Si es advertido de un ataque inminente, ingrese inmediatamente al interior del edificio más cercano y aléjese de las ventanas. Esto ayudará a brindar protección contra la explosión, el calor y la radiación de la detonación.

-Si está al exterior cuando ocurre una detonación, protéjase de la explosión detrás de cualquier objeto que pueda ofrecer protección. Acuéstese boca abajo para proteger su piel expuesta del calor y de escombros voladores. Si se encuentra en un vehículo, deténgase de forma segura y agáchese dentro del vehículo.

-Después que pase la onda expansiva, ingrese al refugio más cercano para protegerse de la posible lluvia radiactiva. Tendrá 10 minutos o más para encontrar un refugio adecuado.

-Debe estar en el interior de un refugio antes de la llegada de la lluvia radiactiva. Los niveles más altos de radiación en el exterior ocurren inmediatamente después de la llegada de la lluvia radiactiva y disminuyen con el tiempo.

-Manténgase informado para recibir instrucciones actualizadas de los funcionarios de respuesta en emergencias. Si se recomienda evacuar, escuche la información sobre las rutas, refugios y procedimientos.

-Si tuvo que evacuar y buscar protección en un refugio, no regrese hasta que le indiquen que es seguro hacerlo.

Qué hacer después: Estar a salvo

-Inmediatamente después de estar dentro del refugio, si estuvo expuesto en el exterior después de la llegada de la lluvia radiactiva:

-Quítese la capa externa de su ropa contaminada para eliminar las partículas de lluvia radiactiva y la radiación de su cuerpo.

-Dúchese o lávese con agua y jabón para eliminar las partículas de lluvia radiactiva de cualquier parte no cubierta de la piel y el cabello. Si no tiene opción de lavarse o ducharse, use una toallita o un paño húmedo para limpiarse las partes de la piel o el cabello que no estaban cubiertas.

-Limpie a cualquier mascota que haya estado afuera después de la llegada de la lluvia radiactiva.Cepille suavemente la piel de su mascota para eliminar las partículas de lluvia radiactiva y bañe a su mascota con agua y jabón, si fuera posible.

-Es seguro consumir o tomar alimentos o bebestibles envasados, o productos que hayan estado guardados en el edificio con anterioridad. No consuma alimentos o líquidos que hayan estado en el exterior destapados y que pudieran estar contaminados por la lluvia radiactiva.

-Si se encuentra enfermo o lesionado, escuche las instrucciones sobre cómo y dónde recibir atención médica cuando las autoridades le indiquen que es seguro salir del refugio.

Peligros relacionados con las explosiones nucleares

DESTELLO LUMINOSO: Puede causar ceguera temporal por menos de un minuto.

ONDA DE CHOQUE: Puede causar muertes, lesiones y daños a las estructuras a varias millas de la explosión.

RADIACIÓN: Puede dañar las células del cuerpo. Las exposiciones prolongadas pueden producir enfermedades por radiación.

INCENDIOS Y CALOR: Pueden producir muertes, quemaduras y daños a las estructuras en un radio de varias millas.

PULSO ELECTROMAGNÉTICO (EMP, por sus siglas en inglés): Puede dañar los equipos electrónicos en un radio de varias millas del punto de detonación y causar interrupciones temporales en lugares más alejados.

LLUVIA RADIACTIVA: Es la caída de polvo y partículas radiactivas visibles que pueden causar enfermedades a las personas que se encuentren al exterior.