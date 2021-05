Qué es la neuroarquitectura y cómo puede ayudarnos a combatir el estrés y ser más creativos

Getty Images El Instituto Salk de Estudios Biológicos, un complejo de laboratorios situados en La Jolla, California, (EE.UU.) es un ejemplo de la neuroarquitectura. "Mi escuela parecía una cárcel". Así describió mi madre el colegio al que asistió de niña.

María Ester, que tiene 75 años y que solo cursó la escuela primaria en el norte de Buenos Aires, Argentina, me contó sobre sus paredes infinitamente grises, las líneas de bancos de madera desgastados y el único árbol que había en el patio donde jugaba con sus compañeros.

Ese lugar que se suponía tenía que inspirar la creatividad y fomentar la concentración para dar lugar al aprendizaje, para ella era una prisión.

"A veces el espacio no está pensado para mejorar la vida de las personas (que lo utilizan), sino para atender distintos criterios funcionales de seguridad, de resistencia de materiales, de limpieza, de mantenimiento, etc. Y un caso claro de ello es la arquitectura escolar, en la que no se ha pensado en el desarrollo de los niños", explica Susana Iñarra, doctora en Arquitectura y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, España.