¿Qué es el Yihad Islámica, grupo al que Israel señala por la explosión en hospital de Gaza?

FRANJA DE GAZA.- Tanto el gobierno de Israel como la inteligencia de Estados Unidos atribuyeron la explosión en el hospital en Gaza, en el que murieron 471 personas, a un cohete lanzado por el grupo palestino Yihad Islámica, reportó EFE Noticias.

Mientras continuamos recopilando información, nuestra evaluación actual, basada en el análisis de imágenes aéreas, vigilancia electrónica y fuentes de información abiertas, es que Israel no es responsable de la explosión en el hospital de Gaza ayer (martes)", afirmó Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, subrayando que la información demuestra que Israel "no es responsable" de la explosión en el hospital.

Así es el DOMO DE HIERRO que protege a Israel

Posteriormente, en respuesta a una pregunta de periodistas hacia Joe Biden sobre qué le hacía estar seguro de que Israel no estuvo implicado, el mandatario estadounidense hizo referencia al Pentágono.

Los datos que me mostraron de mi Departamento de Defensa", dijo sin aportar más detalles.

Los grupos palestinos han atribuido la explosión en el hospital a un bombardeo israelí, lo que Israel niega.

Israel acaba de bombardear un hospital lleno de civiles en Gaza.



Se calcula 500 muertos y subiendo.



No han avisado y estaba lleno de pacientes y refugiados. Muchos de ellos, niños.



Esto no es defenderse. Esto es un crimen de guerra genocida. Asco. pic.twitter.com/4LaxF7hHH1— Alán Barroso (@AlanBarrosoA) October 17, 2023

De hecho, su Ejército remarcó este miércoles que no hubo una masacre, que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente causada por un cohete fallido del grupo palestino Yihad Islámica.

¿Qué es Yihad Islámica, grupo al que Israel señala tras explosión en hospital?

"Yihad" representa un término fundamental en el islam, denotando la obligación religiosa de todos los musulmanes. Sin embargo, su connotación varía al referirse a grupos militares y radicales asociados al islam político, como es evidente en el caso de Hamás.

En el ámbito del yihadismo islámico, se manifiesta como una ideología radical adoptada por ciertos grupos islámicos, quienes emplean la violencia terrorista como principal medio para alcanzar sus objetivos. Estos grupos, al seguir la yihad, practican lo que se denomina "guerra santa", una noción arraigada en la yihad menor, que implica la lucha militar en nombre de Dios para vencer a un enemigo y defender lo que consideran una causa justa.

Señalan Yihad de “terrorismo islámico”

A veces se utiliza el término "terrorismo islámico", aunque este ha sido objeto de críticas por la conexión que establece entre la religión islámica y el terrorismo. No obstante, es esencial señalar que se refiere a la misma noción que el yihadismo islámico.

Los diversos grupos yihadistas persiguen diferentes metas a través de sus acciones, aunque, en esencia, buscan la restauración del islam y la propagación de su doctrina más extrema en todo el mundo. Esto se presenta como una de las principales amenazas para la sociedad occidental, que ha sido víctima de sus ataques en múltiples ocasiones, como se evidenció en el atentado contra las Torres Gemelas perpetrado por Al Qaeda, una organización declarada yihadista.

En el contexto de los recientes ataques palestinos a Israel, los actos violentos han sido llevados a cabo por Hamás, otra organización yihadista que busca la creación de un único estado palestino, abarcando todo el territorio que comprende la actual Franja de Gaza, Israel y Palestina.