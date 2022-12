Qué dice el inédito manuscrito firmado por Darwin que acaba de ser subastado por un precio récord

SOTHEBY'S Era poco usual que Darwin usara su firma completa en los documentos.

Un trozo de papel en el que Charles Darwin defiende su teoría de la evolución se vendió a un precio récord en la casa de subastas Sotheby's.

El manuscrito, firmado por el famoso científico, alcanzó un precio de US$882.000.

Así logró superar el precio pagado por cualquier otro material relacionado a Darwin que se hubiera subastado anteriormente.

Darwin produjo el documento en 1865 para una revista de celebridades.

La publicación, The Autographic Mirror (El Espejo Autográfico), imprimía copias de manuscritos y firmas de personas famosas, junto con su biografía.

Defendiendo la evolución

Cuando el editor de la revista le pidió a Darwin que hiciera una contribución, el científico aprovechó para desquitarse frente a sus detractores.

SOTHEBY'S El documento de 1865 estaba en muy buen estado.

En ese momento, seis años después del lanzamiento de la primera edición de su libro "Del Orìgen de las Especies", una crítica común era que su teoría no podía explicar la génesis de la vida misma.

Darwin aceptaba que fuera así pero aseguraba que era irrelevante para sus observaciones acerca de cómo la vida en la Tierra evoluciona y se diversifica. Al igual que con la gravedad, su "esencia" no se entiende, pero las ecuaciones de Newton sin duda funcionan, escribió Darwin.

El más caro de Darwin

La página autografiada del biólogo era parte de la subasta online de Sotheby's "Edad de las Maravillas".

Los compradores desean mantenerse anónimos.

El precio de US$882.000 incluye tanto la comisión del vendedor como los gastos del comprador: los cargos que hace Sotheby por el manejo de la venta.

El precio más alto que se había pagado por un manuscrito de Darwin eran de US$490.000.

El pasaje de Darwin dice:

Ya he recapitulado los principales hechos y consideraciones que me han convencido de manera convincente de que las especies han sido modificadas, durante un largo curso de descenso, a través de la preservación o la selección natural de diferentes variaciones leves favorables. No creo que una teoría falsa pudiera explicar, como al parecer lo explica la teoría de la selección natural, las múltiples clases amplias de hechos que se especifican arriba. No es una objeción válida que la ciencia aún no arroje luces sobre el problema mayor de la esencia o el origen de la vida. ¿Quién puede explicar cuál es la esencia de la atracción de la gravedad? Ahora nadie objeta el seguimiento de los resultados consecuentes a este elemento de atracción; a pesar de que Leibnitz había acusado anteriormente a Newton de introducir "cualidades ocultas y milagros a la filosofía". Charles Darwin.

