¿Qué detalles íntimos de la familia de Trump fueron revelados por su asistente?

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que ha perdonado a su ahora ex asistente Madeleine Westerhout, que fue despedida esta semana por filtrar a la prensa comentarios suyos hechos en privado, como que no le gusta fotografiarse junto a su hija Tiffany porque tiene "sobrepeso".



"Madeleine Westerhout tiene un acuerdo de confidencialidad aplicable completamente, es muy buena persona y no creo que haya motivo para usarlo. Ella me llamó ayer para disculparse, tuvo una mala noche. ¡Lo entiendo completamente y la perdono! Adoro a Tiffany, (está) genial", tuiteó.

El medio Politico informó de que Westerhout, que abandonó el jueves de manera repentina su puesto de asistente personal de Trump, fue despedida después de que alardeara ante varios periodistas de que ella tenía una mejor relación con el presidente que sus hijas, Ivanka y Tiffany Trump.También apuntó que al mandatario no le gusta hacerse fotos con Tiffany porque él cree que tiene algo de sobrepeso.Westerhout hizo estos comentarios en una cena informal a comienzos de este mes con los periodistas que estaban cubriendo la estancia de Trump en su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey (EE.UU.)De acuerdo a Politico, que citó a dos personas conocedoras del asunto, la asistente personal también dijo en tono de broma que Trump no podría identificar a Tiffany en una multitud.

Una de las fuentes señaló a Politico que Westerhout "había tomado un par de copas y en un momento inusual de descuido se abrió a los reporteros".Preguntado el viernes por Westerhout, Trump declaró a la prensa: "Bueno, creo que dijo, creo que ella dijo algunas cosas, y me llamó. Estaba muy disgustada, muy deprimida".

Y dijo que había bebido un poco (cuando habló con la prensa) y que estaba con reporteros, y que todo lo que dijo era 'off the record' (que no se podía publicar). Y eso tampoco la protege. Ella mencionó un par de cosas sobre mis hijos.

Aun así, Trump insistió en que Westerhout "es muy buena persona".



"Y pensé, siempre sentí, que ella hacía un buen trabajo. Y está muy deprimida y, para ser justos, era un 'off the record'. Y por supuesto que la prensa rompe los 'off the record' todo el tiempo, porque son muy inmorales. Muchos, no todos ustedes, pero muchos son muy inmorales", lamentó.