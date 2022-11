Qatar 2022: el presidente de la FIFA defendió el mundial y acusó a Occidente de hipocresía

Getty Images

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusó a Occidente de "hipocresía" por sus reportes sobre el historial de derechos humanos de Qatar en vísperas de la Copa del Mundo.

En un extraordinario monólogo en una conferencia de prensa en Doha, Infantino habló durante casi una hora y realizó una defensa apasionada de Qatar y el torneo.

El evento se ha visto ensombrecido por diversas controversias como las muertes de trabajadores migrantes y el tratamiento de las personas LGBTIQ+ (la homosexualidad es ilegal en la península).

Infantino abrió su discurso diciendo: "Hoy tengo sentimientos fuertes. Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante".

"Por supuesto que no soy qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado o trabajador migrante. Pero me siento como ellos porque sé lo que significa ser discriminado y acosado", añadió.

El presidente de la FIFA dijo que sufrió discriminación como adulto, por ser extranjero en un país que no era el suyo, y de niño por ser pelirrojo y tener pecas.

Qatar, el primer país árabe en celebrar una Copa del Mundo, abre este domingo el torneo contra Ecuador en el Estadio Al Bayt (16:00 GMT).

En febrero de 2021, el periódico británico The Guardian informó que 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en Qatar desde que ganó su candidatura a la Copa del Mundo.

El número se basa en cifras proporcionadas por las embajadas de los países en Qatar.

Sin embargo, el gobierno de Qatar dijo que el total era engañoso, porque no todas las muertes registradas eran de personas que trabajaban en proyectos relacionados con la Copa del Mundo.

Getty Images El periódico británico The Guardian informó el año pasado que 6.500 trabajadores migrantes habían muerto en Qatar desde que ganó su candidatura.

Infantino dijo: "Soy europeo. Por lo que hemos estado haciendo durante 3.000 años en todo el mundo, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de dar lecciones morales".

El presidente de la FIFA agregó que si Europa realmente se preocupara por el destino de los trabajadores migrantes crearía canales legales, como lo hizo Qatar, para que varios de estos trabajadores puedan trabajar en el Viejo Continente.

"Me cuesta entender las críticas. Tenemos que invertir en ayudar a estas personas, en educación y en darles un mejor futuro y más esperanza. Todos deberíamos educarnos, muchas cosas no son perfectas, pero reformar y cambiar lleva tiempo" dijo en la conferencia de prensa y añadió:

"Esta lección moral unilateral es solo hipocresía. Me pregunto por qué nadie reconoce el progreso logrado aquí desde 2016".

El funcionario insisitó que ésta será la mejor Copa del Mundo de la historia.

"No tengo que defender a Qatar, ellos pueden defenderse solos. Yo defiendo el fútbol. Qatar ha progresado y siento muchas otras cosas también".

Qatar ha estado bajo presión para construir un centro de trabajadores migrantes e Infantino anunció una "oficina permanente" en Doha, luego de conversaciones con el gobierno de Qatar y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También dijo que todo trabajador que tiene un accidente "recibe una indemnización de ley". "Dependiendo de la magnitud, pueden ser varios años de salario", agregó.

Infantino señaló además que el fondo de legado de Qatar 2022 de la FIFA se destinará a la educación, firmando un acuerdo que ayudará a 25 millones de niños y mujeres en India.

