Puntos clave de la próxima reunión entre AMLO y Trump, que será el primer viaje al extranjero del presidente de México

WASHINGTON, D.C.- El próximo miércoles 8 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a la que Justin Trudeau, avisó que no podrá asistir.

Este representa el primer viaje al extranjero del mandatario mexicano y el eje central de la junta será abordar temas sobre el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

Puntos clave

El tratado que reemplaza al antiguo Tlcan tiene más restricciones, porque hay que cumplir con el contenido regional del sector automotriz, mientras que en el acero hay un mayor porcentaje de componentes con respecto a lo que tenía el anterior, lo que no será fácil de cumplir y es un aspecto para ver con cautela.

El T-MEC tendrá una duración de sólo 15 años.

El gobierno de EU se negó a tener un mecanismo para proteger las inversiones entre inversionista-Estado.

El principal reclamo de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá fue que en México hubiese garantía de la democracia sindical, las negociaciones colectivas, el aumento al salario mínimo y la creación de un sistema de tribunales que resuelvan las disputas laborales.

La medida más complicada para México es la que obliga a que 40 % en industrias como la automotriz lo fabriquen trabajadores con salarios superiores a 16 dólares la hora, pues el salario mínimo nacional es de 123 pesos diarios (poco más de 5 dólares).

Beatriz Gutiérrez no acompañará a AMLO a Washington

Actualizaciones

El T-MEC también incluye nuevos capítulos de comercio digital, medio ambiente, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, y pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, implica cambios a la Ley de Propiedad Industrial sobre el manejo de patentes de la industria farmacéutica, con mucho poder en Estados Unidos, que ponen en duda todavía la producción de medicamentos genéricos en México.

"Nos preocupa mucho y nos ocupa el tema de los registros sanitarios en el T-MEC para el cumplimiento de restricciones del FDA (Administración de Drogas y Alimentos de EU) y la ley de bioterrorismo", declaró a Efe Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México.

Trump confirma visita de López Obrador a Casa Blanca ante “histórico” T-MEC

Vigencia

A México le tomará tres años tener el marco jurídico completo para el T-MEC, pero tiene una vigencia de cinco años, a diferencia del TLCAN, que no caducaba.

Esta revisión periódica no es la "mejor solución", consideró Torres, al enfatizar que el T-MEC es en realidad una respuesta a las presiones políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó su negociación en 2017 al acusar al TLCAN de ser "el peor acuerdo comercial de la historia".

"Es un argumento político que vendió y ante el temor de que en algún momento el presidente Trump amaneciera de malas y renunciara al TLCAN, pues las partes a regañadientes decidieron negociar un nuevo tratado", opinó el abogado.

Trump y AMLO, la primera reunión

Uno dice ser defensor de los derechos de los migrantes y el otro quiere expulsarlos. Uno es hijo de tenderos y el otro es el rico heredero del negocio familiar. Uno es de izquierda y el otro de derecha. Mucho separa a Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.

Pese a tener unos perfiles muy distintos, los presidentes de México y de EU, que por fin se verán cara a cara en Washington DC esta semana, comparten numerosos rasgos en común.

Desconfianza a la ciencia y expertos

"Ninguno de los dos tiene mucha consideración hacia los expertos o se preocupa mucho sobre la ciencia o que haya pruebas de algo. Tienen sus propias ideas de lo que es lo mejor y persiguen esas ideas cualesquiera que sean. Creo que sobrestiman sus talentos y conocimiento", opina en declaraciones a Efe el presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

Esta despreocupación por lo que puedan decir los expertos se refleja en su manejo de los asuntos diarios y en la relación con los miembros de sus respectivos gabinetes. "Creo que escuchan a sus asesores, pero a menudo cambian de opinión o no tienen la mente abierta a ideas diferentes", puntualiza el experto.

Un ejemplo de esta forma de gobernar es la gestión de la pandemia de coronavirus, en la que no siempre han seguido el consejo de científicos y expertos sanitarios.

La inmigración, motivo de disputas y de unión

Precisamente el principal motivo de confrontación entre México y EU es el que más les une, la inmigración.

El mandatario mexicano siempre se ha erigido a favor de los derechos de los migrantes, aunque al final ha tenido que plegarse a las exigencias de su homólogo estadounidense, que se opone abiertamente a la inmigración.

Shifter ve que López Obrador "básicamente se ha acomodado a Trump en inmigración. Su papel esencial es no meterse en una batalla contra Trump".

Al respecto, Zepeda Martínez asegura que la postura de López Obrador se ha vuelto más pragmática, ya que el presidente estadounidense ha dado muestras de apoyo a México como en el caso del petróleo y los ventiladores necesarios para tratar la COVID-19.

Para Trump, la repulsa a la inmigración es una de sus banderas electorales y, en consecuencia, una de sus máximas prioridades. Y López Obrador lo sabe.

"No creo que haya habido mucho rechazo por parte de AMLO (a las peticiones de Trump sobre inmigración) -indica Shifter- Es interesante porque mucha gente lo describe como de ideología izquierdista, pero no te esperas que un presidente de izquierdas se comporte así".

No obstante, el analista concede que ideológicamente López Obrador es alguien a quien "realmente le preocupan los mexicanos pobres, no solo se preocupa por sí mismo, y eso es importante. No lanza amenazas. Trump siempre está amenazando".

Del mismo modo, otra de las diferencias es que gran parte de las políticas de Trump son aplaudidas por los empresarios, como los recortes de impuestos, mientras que, según Shifter, la relación de López Obrador con la clase empresarial es "corta".

Críticos del Libre Comercio

Zepeda Martínez destaca que el nuevo tratado comercial entre México, EU y Canadá, conocido como T-MEC, es la muestra de los paralelismos que existen entre los dos mandatarios, porque "ambos son críticos del libre comercio".

Pero su aprobación, asegura, beneficia a ambos políticamente, pues "cada uno lo venderá como un éxito de su programa de Gobierno" y, mientras que en México se espera que beneficie en el nivel de vida de su población, en EU podría llevar a que la inversión de las empresas se quede en casa.