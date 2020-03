"Pronto" Trump se sometería a prueba de coronavirus

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, dijo este viernes que "muy probablemente" se hará la prueba del coronavirus "bastante pronto", tras haber estado en contacto con el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, que ha dado positivo por COVID-19.

En un brusco cambio de postura, Trump dijo que "lo más probable" es que se haga pronto el test para confirmar si ha contraído la enfermedad, después de que tanto él como la Casa Blanca restaran importancia al contacto que mantuvo con Wajngarten el pasado domingo en su club privado de Mar-a-Lago (Florida).

"Creo que lo haré igualmente (aunque no tenga síntomas). Bastante pronto. Estamos mirando el calendario" para programarlo, dijo Trump durante una rueda de prensa en la rosaleda de la Casa Blanca.

El mandatario acababa de repetir varias veces, durante la misma rueda de prensa, que los estadounidenses no deben hacerse la prueba de coronavirus a no ser que tengan síntomas, y aseguró que él mismo no los ha sentido.

"No sé si estuve expuesto (al coronavirus durante el encuentro con Wajngarten), pero no tengo ninguno de los síntomas", afirmó Trump al comienzo de la rueda de prensa.

"Tenemos muchos médicos en la Casa Blanca. Les he preguntado lo mismo y me han dicho que no tengo ningún síntoma, y no queremos que la gente sin síntomas se haga el test", agregó.

Pero Trump cambió el guión cuando una periodista de la cadena CBS News le recordó que su propio Gobierno recomienda la cuarentena preventiva de quienes hayan estado cerca de alguien que haya dado positivo, y que él aparece de pie al lado de Wajngarten en una fotografía de la reunión que éste publicó en su perfil de Instagram.

Trump aseguró que no ha visto esa fotografía, que ha circulado ampliamente por las redes sociales esta semana, y zanjó la conversación afirmando que probablemente se hará la prueba.

Sin embargo, el presidente no respondió a la pregunta de la reportera de por qué no se somete a un régimen de aislamiento preventivo, como recomiendan las autoridades sanitarias en casos como el suyo.

Este jueves, cuando se conoció la noticia de que Wajngarten había dado positivo, Trump dijo que no estaba "preocupado" por el tema, y la Casa Blanca confirmó que no planeaba hacerle la prueba al presidente porque no tuvo "casi ninguna interacción" con el portavoz brasileño durante la visita de éste a Mar-a-Lago.

Wajngarten formaba parte de la delegación que acompañó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su reunión con Trump; y la noticia de su contagio ha llevado a los senadores de EE.UU. Rick Scott y Lindsey Graham, además de al alcalde de la Ciudad de Miami, Francis Suárez, a someterse a una cuarentena voluntaria.

Bolsonaro, por su parte, dio este viernes negativo en la prueba del coronavirus, tres días después de concluir su visita a Miami.