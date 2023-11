Primer ministro de Portugal admite que probablemente no volverá a ocupar un cargo público

PORTUGAL .- Este sábado, António Costa, el primer ministro dimisionario de Portugal, ofreció disculpas a los ciudadanos y expresó la probabilidad de no regresar a la función pública.

Su dimisión ocurrió el martes en medio de una investigación por presunta corrupción y prevaricación.

En un discurso a la nación, Costa reconoció su deber de disculparse y señaló que, debido a la duración previsible del proceso judicial en su contra, es probable que no vuelva a asumir un cargo público.

Aunque afirmó no querer "sustituir" a la Justicia, admitió sentirse "traicionado" por la incautación de sobres con dinero en el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, lo que le causa "vergüenza".

Costa, que ya el martes aseguró que no ha cometido ningún "acto ilícito", reiteró hoy que está dispuesto colaborar con la Justicia: "Cuando alguien me quiera oír en un proceso judicial, sabe dónde estoy", dijo.

Además de Escária, otro de los detenidos es Diogo Lacerda Machado, que fue padrino de boda de Costa y a quien el primer ministro dimisionario había calificado como su "mejor amigo".

"Un primer ministro no tiene amigos", aseguró este sábado el socialista, quien subrayó que Lacerda Machado no colabora con su Gabinete desde "hace muchos años" y que no habló con él en ningún momento sobre los negocios ahora investigados.

Lo que haya hecho o no en este proceso, nunca lo hizo con mi autorización, mi conocimiento o mi interferencia, y nunca habló conmigo sobre este asunto", dijo.

Investigaciones

Costa pidió a los portugueses que no se confunda la "responsabilidad individual de quien sea" con "el ejercicio de la acción gobernativa".

En ese sentido, defendió las políticas desarrolladas por su Gobierno para promover las inversiones, en concreto en los negocios de litio e hidrógeno que ahora están bajo investigación.

A la justicia lo que es de la justicia y a la política lo que es de la política. También significa que a futuros gobiernos de Portugal, sea quien sea el primer ministro y sus miembros, les tiene que ser garantizada la libertad de acción política", insistió.

Defendió en concreto la simplificación de la burocracia implementada por su Gobierno porque "promueve la transparencia".

Costa aseguró que en las licencias de minas de litio en Montalegre y Boticas, investigadas por la Fiscalía, se exigieron para cumplir las condiciones del estudio de impacto ambiental, como garantizar el abastecimiento de agua o la protección del lobo ibérico en la región.

En cuanto al centro de datos en Sines, otro de los proyectos bajo investigación, Costa destacó que es la mayor inversión extranjera en Portugal desde la llegada de la fábrica de Volkswagen y remarcó que se les obligó a respetar las condiciones de protección medioambiental de la zona.

Portugal no puede desperdiciar inversiones", reiteró.

Tras la dimisión de Costa, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció elecciones anticipadas para el 10 de marzo.