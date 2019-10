Ve a donde quieras: Teme que su hijo sea víctima del "tráiler del terror"

LONDRES, Inglaterra.- La atención se dirigió el viernes a Vietnam, cuando la familia de una vietnamita de 26 años publicó mensajes de texto que indicaban que se había sofocado en el camión. Los parientes de Pham Tra My le dijeron a la BBC que fueron incapaces de contactar a la joven desde que recibieron el texto la noche del martes.

Una familia recibió el último mensaje de texto del celular de su hija, en el que ella decía que no podía respirar y que estaba por morir. Otra familia montó un sitio improvisado en memoria de su hija desparecida, que pagó 10.000 dólares con la esperanza de hacer carrera como estilista de uñas en Gran Bretaña. Un padre desesperado sigue esperando noticias de su hijo, quien frecuentemente llamaba a casa y que no lo ha hecho en la última semana.

“Lo siento mucho mamá y papá... Mi travesía en el extranjero no va bien”, escribió.

“Mamá, te quiero a ti y a papá mucho. Me muero porque no puedo respirar... Mamá, lo siento mucho”.

El padre de Nguyen Dình Luong, de 20 años, temía que su hijo pudiera estar entre los fallecidos. Dijo a The Associated Press que no había podido comunicarse con él desde la semana pasada, cuando le contó que se uniría a un grupo en París que estaba tratando de llegar a Inglaterra.

"Llamaba a casa a menudo, pero no lo he podido contactar desde la última vez que hablamos la semana pasada”, afirmó el padre. "Le dije que podía ir a donde quisiera siempre y cuando fuera seguro. No debía preocuparse por el dinero, pues yo me encargaría".

Las familias desesperadas se acercan ahora a la prensa, organizaciones comunitarias y conocidos en Gran Bretaña con la esperanza de recibir cualquier información. Un representante de VietHome, una organización que atiende a los vietnamitas en el Reino Unido, dijo que reenvió a la policía fotografías de casi 20 personas que se han reportado como desaparecidas.

Grupos de migrantes han llegado a las costas inglesas en pequeños buques después de hacer el peligroso recorrido a través del Canal de la Mancha. Las autoridades hallan con frecuencia migrantes en las partes traseras de automóviles y en vehículos que son desembarcados de los enormes transbordadores que comunican Francia con Inglaterra.

Esas son algunas de las decenas de familias que buscan información sobre sus seres queridos tras el descubrimiento, hace unos días, de 39 cadáveres en el tráiler un camión en el sureste de Inglaterra. La investigación del caso todavía está en las primeras fases, pero las autoridades británicas ya lo califican como uno de los casos de tráfico de personas más letales en la historia del país.

La policía británica presentó 39 cargos por homicidio involuntario y asociación ilícita para tráfico de personas al conductor del camión, de 25 años. Cinco personas estaba siendo interrogadas por la policía, entre ellos el conductor y tres personas que fueron arrestadas el viernes bajo los mismos cargos que el conductor. La policía irlandesa dijo que otro hombre fue detenido el sábado en relación con el caso.

La policía británica informó el sábado que habían sacado todos los cuerpos del camión y que esperaban los resultados de las autopsias. Podría ser complicado identificar a las víctimas y las autoridades dijeron que se encontraron muy pocos documentos entre los cadáveres. Los traficantes suelen despojar a sus clientes de pasaportes para ocultar sus identidades verdaderas y les entregan documentos con otras cuando llegan a sus destinos.

Al principio, la policía creía que las víctimas eran chinas, pero después reconoció que todavía desconocía los detalles. El gobierno vietnamita también anunció el fin de semana que abriría su propia investigación sobre las muertes y que activaría un número telefónico para informar a los familiares.