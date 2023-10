Presidente turco pide a Israel cesar ataques contra Gaza, los califica de "genocidio"

ANKARA.-El presidente turco, Tayyip Erdogan, pidió el viernes a Israel que ponga fin a sus ataques contra Gaza, que calificó de genocidio, e instó a la comunidad internacional a trabajar por un alto el fuego humanitario en la región.

Turquía apoya a los palestinos, apuesta por una solución de dos Estados para el conflicto, que dura ya décadas, y acoge a miembros del grupo militante palestino Hamás.

Se ha ofrecido a mediar en el conflicto y ha enviado ayuda humanitaria para Gaza, bloqueada en Egipto al estar cerradas las fronteras.

Aunque en un principio condenó las muertes de civiles y pidió moderación en su intento de reparar los lazos con Israel tras años de animosidad, Ankara ha endurecido su postura contra ese país a medida que se han intensificado los combates y la crisis humanitaria en Gaza.

“Ataques de Israel a Gaza equivalen a genocidio”

Reitero mi llamamiento a los dirigentes israelíes para que nunca amplíen el alcance de sus ataques contra civiles y pongan fin de inmediato a sus operaciones, que equivalen a un genocidio", afirmó Erdogan en X.

El mandatario añadió que Israel estaba provocando a actores no regionales en lugar de dar marcha atrás en sus errores en Gaza, y afirmó que la región necesitaba ser salvada del "frenesí de locura" apoyado por las potencias y los medios de comunicación occidentales.

También informó que Ankara trabaja para poner fin a los enfrentamientos antes de que alcancen "un punto de no retorno". "Está claro que la seguridad no puede lograrse masacrando a niños, mujeres, civiles; bombardeando hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias", dijo. "La crueldad no trae prosperidad".

Manifestantes turcos organizaron protestas antiisraelíes en todo el país esta semana tras una explosión que mató a un gran número de palestinos en un hospital de Gaza.

Diplomáticos israelíes, incluido su embajador, han abandonado Turquía después de que Israel emitiera una advertencia de seguridad.

Ankara también ha entablado conversaciones con Hamás para conseguir la liberación de civiles que el grupo ha hecho prisioneros.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró esta semana que, a pesar de los esfuerzos, aún no había "nada concreto" al respecto.