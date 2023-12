Presidente de la COP28 asegura que se deben abandonar los cumbustibles fósiles en todo el mundo

DUBÁI.- De acuerdo con un representante de la conferencia climática de Dubái, el presidente de la Cumbre del Clima (COP28), Sultán al Yaber, ha expresado su firme convicción de la necesidad de reducir gradualmente y eventualmente abandonar los combustibles fósiles, considerando este cambio como algo "inevitable".

Esta postura contrasta con un reporte del diario británico The Guardian y el Centre for Climate Reporting que cita a Al Yaber afirmando que no existe evidencia científica que respalde la eliminación gradual de los combustibles fósiles como un requisito para limitar el calentamiento global a 1.5°C, tal como se establece en el Acuerdo de París.

Estas declaraciones se realizaron durante un evento en línea el pasado 21 de noviembre en respuesta a preguntas de Mary Robinson, quien es presidenta del grupo Elders y ex enviada especial de la ONU para el cambio climático.

Sin embargo, el presidente de la COP también señaló en el mismo evento que aunque la reducción y eliminación de los combustibles fósiles son inevitables y esenciales, se debe abordar esta transición de manera realista, seria y pragmática.

El portavoz de la COP, al ser consultado por EFE, reafirmó que el enfoque de Al Yaber es incuestionable en cuanto a la necesidad de actuar en diversos sectores para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 ºC.

Afirmó que el presidente de la COP está claro en que la reducción gradual y el abandono de los combustibles fósiles son inevitables para lograr este objetivo, y que no hay información nueva o relevante en el artículo en cuestión.