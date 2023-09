“Presidenta de Bharat”: por qué la jefa de Estado de India usó el nombre hindi del país en la invitación oficial del G-20 (y la controversia que genera)

Reuters Draupadi Murmu es la presidenta de India desde julio de 2022.

Una polémica estalló en India después de que el gobierno del primer ministro Narendra Modi utilizara el término “Bharat” en una invitación oficial a la Cumbre del G20 enviada en nombre del presidente.

Bharat es el nombre hindi de India.

La invitación a cenar de la presidenta Droupadi Murmu a los líderes extranjeros que asisten a la cumbre la describe como “presidenta de Bharat”.

Varios ministros del partido gobernante, el BJP, aplaudieron la medida, pero los líderes de la oposición cuestionaron su propósito.

La decisión se da en medio de versiones que apuntan a que el gobierno está estudiando cambiar el nombre oficial del país por Bharat, aunque no ha habido confirmación al respecto.

Todos los sitios web oficiales de India siguen utilizando el término “gobierno de India” y en X (antes Twitter) Murmu sigue siendo denominada como Presidenta de la India.

Sin embargo, el uso de Bharat en la invitación se da apenas dos días después de que Mohan Bhagwat, el mentor ideológico del BJP, dijera que el país debería llamarse Bharat en lugar de India.

“A veces utilizamos India para que nos entiendan los que hablan inglés. Pero debemos dejar de usarlo. El nombre del país, Bharat, seguirá siendo Bharat en cualquier parte del mundo”, declaró Bhagwat.

El martes, varios políticos del BJP aplaudieron la medida, calificándola de momento de orgullo para el país.

“Feliz y orgulloso de que nuestra civilización avance audazmente hacia el Amrit Kaal”, escribió en X Himanta Biswa Sarma, jefe de gobierno del estado de Assam.

Amrit Kaal, que se traduce vagamente como “era dorada”, es un término que el Primer Ministro y otros funcionarios del gobierno utilizan para referirse a los años que faltan hasta 2047, cuando India cumplirá 100 años. Dicen que para entonces India estará entre las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo.

Getty Images India recibe este año la cumbre del G20.

La reacción de la oposición

Los comentarios suscitaron una fuerte respuesta de los líderes de la oposición, que relacionaron la noticia con su recién formada coalición, llamada INDIA, acrónimo de Indian National Developmental Inclusive Alliance (Alianza Nacional India para el Desarrollo Inclusivo).

“Hace apenas unas semanas que bautizamos nuestra alianza como INDIA y el BJP empezó a enviar invitaciones con ‘República de Bharat’ en lugar de ‘República de la India’”, escribió en X Manoj Jha, dirigente del partido Rashtriya Janata Dal en el estado de Bihar.

“No podrán arrebatarnos ni India ni Bharat”, añadió.

No es la primera vez que el gobierno utiliza Bharat en relación con el G20. También utilizó el término en un manual —llamado Bharat, The Mother Of Democracy (Bharat, la Madre de la Democracia)— para delegados extranjeros, informa el corresponsal jurídico de la BBC Umang Poddar.

La Constitución india también se refiere a India como Bharat, aunque sólo una vez: el artículo 1 dice que “India, es decir Bharat, será una unión de Estados”.

Sin embargo, en todas las demás partes de la Constitución, el país se denomina India.

En el pasado se han presentado demandas ante el Tribunal Supremo para cambiar el nombre de India por Bharat. Pero los jueces se han negado a entrar en la polémica y, en una ocasión, pidieron al demandante que se dirigiera al gobierno.

Algunos jueces han hecho observaciones orales sobre el debate, pero no tienen valor jurídico.

“India ya se llama Bharat en la Constitución”, señaló en una ocasión el expresidente del Tribunal Supremo de India Sharad Bobde. Otro expresidente del Tribunal Supremo, TS Thakur, había dicho que correspondía a los ciudadanos elegir si querían llamarla India o Bharat.

India acoge este año la cumbre del G20, que se celebrará en la capital, Delhi, del 9 al 10 de septiembre.

El G20 incluye a los 19 países más ricos del mundo más la Unión Europea. India ostenta actualmente la presidencia del G20, que rota anualmente entre sus miembros.

BBC

