Preocupa a las autoridades tendencia mundial por tests falsos de PCR

ARGENTINA.- Con el relajamiento de las medidas de confinamiento, aumentaron los viajes tanto dentro de sus países como a países vecinos o no tanto. Esta tendencia mundial, se replicó también en la Argentina y ha obligado al Ministerio de Salud de la Nación a insistir de no realizar viajes al exterior, principalmente por la amenaza que significan las nuevas cepas del coronavirus.

Con el mayor movimiento de pasajeros, especialmente en aviones, surgieron en todo el mundo las personas que lucran con el deseo de la gente de trasladarse, y ese lucro se refiere específicamente al delito de ofrecer pruebas por PCR falsas para pasar los controles aeroportuarios mostrando solo un papel y a fin de evitar la realización del test y el cobro del mismo.

La primera alarma se encendió el sábado 13 de marzo tras el arribo de un vuelo proveniente de México en el que viajaban 149 jóvenes que volvían de un viaje de egresados y donde se detectaron 44 casos positivos de coronavirus.

Preocupa a autoridades tendencia mundial de tests falsos de PCR I Pixabay.Imagen ilustrativa

Dos días después, la situación volvió a repetirse. En esta oportunidad, un contingente de 50 alumnos del colegio Brick Towers de Pilar, que también viajó a Cancún, regresó al país con más de 30 infectados de Covid-19.

Tanto en el vuelo del sábado como en el de el lunes los test mostrados por los jóvenes habían dado negativo. Sin embargo, al llegar al país, en los controles practicados en el aeropuerto de Ezeiza, más de la mitad del contingente dio positivo.

Por ello, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien adelantó que en los próximos días comenzará a funcionar un nuevo control sanitario en el Aeropuerto de Ezeiza donde se testeará a quienes provengan de países considerados “de riesgo” -a raíz de la circulación de las nuevas cepas de coronavirus- a pesar de que exhiban un PCR con resultado negativo.

Ya no se puede creer en los PCR que vienen de afuera. Esto pasa en Europa también. Se venden los PCR para viajar. Se están falsificando los PCR, lo cual es gravísimo y pone en riesgo no solo a la persona sino al conjunto de gente que viajó en el avión porque ya no es una persona sino 30 o 40 personas y los aerosoles son mucho mayores, admitió el funcionario provincial.