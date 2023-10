Posible negociación entre Israel y Hamás para liberar rehenes

JERUSALÉN.- Israel ha comunicado a los mediadores de Catar su disposición a ofrecer ciertas contrapartidas a cambio de la liberación de un número significativo de rehenes que están siendo retenidos por el grupo islamista palestino Hamás en Gaza. Estos rehenes fueron secuestrados tras el ataque terrorista perpetrado contra territorio israelí el pasado 7 de octubre. La información proviene de la emisora pública israelí Kan.

Según los informes de la emisora pública israelí, citados por otros medios locales, una fuente política no identificada no detalló cuáles serían estas contrapartidas, aunque es posible que no estén relacionadas con la entrada de combustible en Gaza, debido a preocupaciones de que Hamás pueda utilizarlo con fines hostiles.

La comunidad internacional ha instado a Israel a permitir la entrada de cierta cantidad de combustible que al menos permita activar los sistemas de energía y agua en la Franja de Gaza, ya que estos se encuentran en un estado crítico y la falta de suministro ha afectado gravemente al sistema hospitalario y a las operaciones de asistencia de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

Oficialmente, Israel ha mantenido una posición firme de no estar dispuesto a negociar ningún intercambio para lograr la liberación de los más de 200 rehenes actualmente en manos de Hamás. Este grupo llevó a cabo el mayor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel, que resultó en la muerte de más de 1,400 personas.

A pesar de esta posición oficial, los medios israelíes sugieren que no está claro si las autoridades de Israel han otorgado alguna contraprestación para la liberación de cuatro rehenes por parte de Hamás, que incluyeron a una madre y su hija, ambas con doble nacionalidad estadounidense-israelí, y dos ancianas israelíes.

Según Kan, Israel ya ha transmitido a los mediadores cataríes cuáles son sus líneas rojas y requisitos para una posible negociación.

Al parecer, Hamás estaría condicionando nuevas liberaciones a la entrada de combustible en Gaza, un alto el fuego y la liberación de los presos de seguridad que se encuentran en cárceles israelíes. La fuente anónima citada por Kan insinuó que pronto podría haber un acontecimiento importante en las conversaciones, aunque no se proporcionaron más detalles al respecto.