Por qué Taylor Swift está regrabando sus primeros 6 álbumes

EPA-EFE/REX/Shutterstock Taylor Swift en un show del Eras Tour en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Este miércoles Taylor Swift anunció el relanzamiento del álbum más exitoso de su carrera, 1989. Lo hizo durante un concierto de su Eras Tour en el Estadio SoFi de Los Ángeles, en California.

Es el cuarto álbum que la estrella estadounidense vuelve a grabar desde cero con el fin de recuperar el control de la música que lanzó antes de 2018.

Y es que en 2019, su disquera vendió los derechos de las canciones de sus primeros 6 álbumes por U$300 millones a Scooter Braun, un magnate de la industria de la música que ha representado a otras estrellas pop de talla internacional como Ariana Grande y Justin Bieber.

Tras la compra, Taylor Swift denunció haber recibido “acoso incesante y manipulador” de parte de Braun durante años.

“Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no se me dio la oportunidad de comprar”, dijo. “Música que escribí en el piso de mi habitación y videos que soñé y pagué con el dinero que gané tocando en bares, luego clubes, luego arenas y luego estadios”, agregó.

Según Swift, Big Machine, la disquera que compró Braun en 2019, le impidió interpretar sus canciones en los American Music Awards de 2019 y utilizarlas en su documental de Netflix, Miss Americana.

Además, lanzó sin permiso de la artista un álbum en vivo inédito.

getty Swift reveló la portada de 1989 (Taylor's Version) en un concierto este miércoles en Los Ángeles.

Por todo eso, la artista decidió aprovechar un vacío que había en su contrato con esa disquera sobre nuevas versiones de su música, y anunció que regrabaría y relanzaría todos los álbumes anteriores a 2018.

Los álbumes nuevos que ha lanzado Swift desde 2019 con la disquera Republic Records son completamente de su propiedad, así como las tres regrabaciones de álbumes anteriores que ya ha lanzado: Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) y Speak Now (Taylor’s Version).

Las canciones que hacen parte de los relanzamientos llevan entre paréntesis Taylor’s Version (versión de Taylor) para que los fans las puedan identificar frente las versiones originales, que siguen disponibles en las plataformas, pero no pertenecen a la cantante estadounidense.

1989 (Taylor’s Version) estará disponible el 27 de octubre.

“Para ser perfectamente honesta, esta es mi regrabación favorita porque las 5 canciones del baúl son una locura”, escribió la cantautora en X en la noche de este miércoles refiriéndose a que el álbum incluirá cinco canciones que no se incluyeron en el original.

Los relanzamientos tienen portadas originales y ha sido un deleite para los fans escuchar sus canciones favoritas en la voz más madura de Swift, que ahora tiene 33 años.

Getty Images Taylor Swift en 2015 en la gira de su álbum 1989, su primer álbum pop.

Los impresionantes números de Taylor Swift y 1989

De 1989, originalmente lanzado en 2014, se vendieron más de 14 millones de copias en su momento. Fue el disco más vendido de ese año y el segundo más vendido de la década, según Billboard.

Incluye canciones como “Shake It Off” y “Blank Space”, dos de las más famosas no solo de la carrera de la artista sino de la década de 2010.

Los videoclips de ambas suman más de 6.500 millones de visualizaciones en YouTube.

Taylor Swift es la artista femenina más escuchada en la historia de Spotify.

En 2021 y 2022 fue la segunda más escuchada en esa plataforma, solo por detrás del ícono puertorriqueño Bad Bunny.

Aunque la artista no ha revelado las cifras de recaudación de su gira The Eras Tour, el Wall Street Journal anticipa que está en camino de ser la primera gira en la historia en superar los US$1.000 millones.

El tour de 146 fechas arrancó en Glendale, Arizona, en marzo de este año y se prolongará hasta noviembre de 2024, terminando en Toronto.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.