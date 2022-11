¿Por qué Estados Unidos posee el mercado de drogas más grande en América?

ESTADOS UNIDOS.- Hollywood siempre ha plasmado a Estados Unidos como un lugar de oportunidades y de libertad, no por nada existe tal cosa como el "sueño americano", pero esa visión en simplemente una ficción, pues hay muchas cosas no tan agradables sobre el país estadounidense y que las cámaras no retratan.

Uno de los grandes problemas de Estados Unidos es la crisis del mercado de drogas, en especial de opioides. El mayor mercado de drogas al aire libre en todo el continente americano se encuentra en Kesington, en el estado de Philadelphia. En el conocido "Wal-Mart de las drogas" se vende heroína a tan solo 5 dólares y está abierto las 24 horas del día.

La razón del gran impulso de la venta de drogas en Estados Unidos se debe a la quiebra masiva de las industrias, pues estas no podía competir con los productos fabricados en masa. Pronto, grandes grupos de trabajadores se encontraron desempleados y la venta de drogas representaba una salida de la pobreza. Se pueden ganar tanto como 500 dólares en tan solo un día.

Purdue Pharma: La corrupción de la familia Sackler

Sin embargo, este negocio viene con trágicas consecuencias pues se reportan más de medio millón de muertos por sobredosis en las últimas dos décadas y solo en 2019 murieron 71 mil estadounidenses por el abuso de las drogas.

Las drogas es un negocio muy rentable no solamente para los comerciantes de Kensington, sino para la familia Sackler. Su empresa, Purdue Pharma, producía un medicamento llamado OxyContin; un opioide tan potente como la heroína y que era recetado a pacientes que no lo necesitaban.

La comercialización de este medicamento creó a cientos de miles de nuevos adictos en todo el país, sin embargo, después de años de investigaciones y presión pública, Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019. Aunque ese no fue el fin, pues la familia Sackcler ofreció más de 4 millones a las víctimas en cambio de protección por futuras demandas y un juez aceptó la propuesta.

¿Es la "guerra contra las drogas" una mentira?

Tras esta resolución es evidente, que los dueños contaban con la protección de las grandes autoridades de Estados Unidos, pues la cantidad que ofrecieron era solo una mínima parte de toda su riqueza y sin importar el número de demandas, nunca pisarían la cárcel.

Investigadores han denominado la "guerra contra las drogas" como una mentira, ya que la venta de estos adictivos siempre dan más dinero a las policías y al ejército, no obstante, implican un gran riesgo para la salud del sector público.

