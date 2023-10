Policía de Nueva York busca desesperadamente a Charlotte Sena de 9 años; temen haya sido secuestrada

NUEVA YORK.- Charlotte Sena, de 9 años de edad, desapareció el sábado por la noche al Norte del estado de Nueva York, por lo que su familia se encuentra desesperada, mientras que las autoridades se apresuran en localizarla, pues se teme haya sido secuestrada.

De acuerdo con las autoridades, Charlotte se encontraba en un día de campo en el Parque Estatal Moreau Lake con su familia cuando salió a dar un paseo en bicicleta a la hora de la cena con sus amigos y no volvieron a saber de ella.

Tras esto, el domingo por la mañana la policía emitió una Alerta Amber y señalaron que creen que Charlotte podría estar en “peligro inminente”.

Después de una búsqueda exhaustiva en el parque, tomamos la decisión de emitir la Alerta Amber porque, tras la búsqueda intensiva, no pudimos localizarla, lo que nos llevó a la posibilidad de un secuestro”, dijo el Teniente Coronel Richard Mazzone de la Fuerza Uniforme de la Policía Estatal.

¿Qué se sabe de la desaparición de Charlotte Sena?

De acuerdo con información de Infobae, la descripción proporcionada por la policía estatal señala que Charlotte vestía una camiseta de Pokémon naranja, pantalones azul oscuro, crocs negros y un casco de bicicleta gris al momento de desaparecer.

“Este es un momento crítico. Las estadísticas nos dicen que en posibles secuestros, las primeras 24 a 48 horas son cruciales”, destacó John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, durante una entrevista con This Morning en CNN.

Por su parte, la familia de Charlotte pide a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a localizar a la menor.

“Ninguna pista es insignificante. Ella es una niña rubia, adorable, de 9 años, con flequillo. Tiene ojos verdes, mide poco menos de 5 pies de altura y es simplemente una niña dulce y adorable”, dijo Jené Sena, tía de Charlotte.

Hay más de 100 personas buscando a Charlotte

Richard Mazzone detalló que la bicicleta de Charlotte fue encontrada en uno de los circuitos del parque, pero no a ella.

“Una vez que encontraron su bicicleta durante esa búsqueda, se dieron cuenta de que no estaba en ella, que no había ido muy lejos, que no se había perdido. Algo está realmente mal”, dijo Miller.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, indicó que más de 100 personas, entre ellos equipos de rescate submarino y de aviación, perros, drones y expertos en tecnología, se encuentran participando en la búsqueda.

“No dejaremos piedra, rama, mesa o cabaña sin remover, sin tocar, sin examinar en nuestra búsqueda de Charlotte. Si sabe algo, si ha visto algo, si escucha algo, comuníquese con el 911 para contarnos lo que sabe”, dijo Hochul.

