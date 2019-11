Policía arresta a afroamericano comer sandwich en estación de tren

SAN FRANCISCO, California.- Un video de 15 minutos del encuentro entre un oficial de policía blanco no identificado de BART y Steve Foster de Concord se está difundiendo en las redes sociales, provocando enojados reproches de personas que dicen que la reacción de la policía fue ridícula y racista.

El video, tomado por la novia de Foster, muestra al oficial agarrando la mochila azul de Mickey Mouse de Foster y diciéndole a Foster que no puede irse hasta que se identifique. Él le dice a Foster que se resiste al arresto.

"No tienes derecho a tocar mi (bolso)", dice Foster.

"No tienes derecho a comer un sándwich en BART", dice el oficial.

El conflicto en la estación en la ciudad de East Bay de Pleasant Hill continúa durante unos ocho minutos hasta que llegan los agentes de respaldo y esposan a Foster. Se lo llevan mientras los viajeros de la mañana lo miran.

Los funcionarios de BART dijeron que el oficial estaba pasando por otra llamada cuando le pidió a Foster que no comiera. Cuando el oficial pasó de nuevo y vio que Foster seguía comiendo, fue a emitir una citación.

Foster dijo el lunes que sabía que no se permitía comer en los trenes, pero no se dio cuenta de que estaba prohibido en las plataformas. La gente a menudo bebe y come en plataformas e incluso dentro de los trenes.

Se disculpan las autoridades

El jefe de un sistema de trenes de cercanías del Área de la Bahía de San Francisco se disculpó con un jinete negro que fue detenido y citado por la policía por comer un sándwich de desayuno en la plataforma del tren después de una protesta de personas que atacaron la aplicación de una regla de no comida como racista.

Más de dos docenas de personas organizaron una "comida" en una estación de tránsito rápido del Área de la Bahía durante el fin de semana y otras continúan protestando por el encuentro del 4 de noviembre, que terminó con un hombre de 31 años que se dirigía a trabajar, esposado e incapaz de irse hasta que le haya dicho a la policía de BART su nombre.

Funcionarios de BART dijeron el lunes que un auditor independiente está investigando. No se permite comer en partes pagas de las estaciones para mantener la limpieza, pero no se debe usar para evitar que las personas lleguen a tiempo al trabajo, dijeron.