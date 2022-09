PnB Rock: matan a tiros al famoso rapero en un restaurante en Los Ángeles

Getty Images

El rapero estadounidense PnB Rock fue asesinado a tiros por un desconocido el lunes por la tarde dentro de un restaurante de Los Ángeles, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).El artista, cuyo nombre verdadero era Rakim Allen, estaba comiendo con su novia en un local de la conocida cadena de comida rápida Roscoe's Chicken & Waffles, ubicado en el sur de la ciudad, cuando un hombre armado se acercó a su mesa y exigió que le entregara sus joyas. Cuando el rapero se negó, el hombre disparó "varias balas", indicó Kelly Muniz, agente del LAPD."Estamos comprobando el audio de la grabación de las cámaras de seguridad para determinar exactamente cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes del suceso e identificar al tirador", explicó Muniz.El autor de los disparos salió por la puerta lateral hacia un estacionamiento cercano al restaurante de comida rápida y huyó en un automóvil.Según el medio Los Angeles Times, la policía revisa las cámaras de seguridad de negocios próximos al restaurante para tratar de obtener una imagen más fiable del asesino y dar con su paradero.PnB Rock, de 30 años, fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció 45 minutos después de recibir los disparos, cerca de las 14:00 hora local (21:00 GMT).Antes del tiroteo, la novia del rapero había publicado una fotografía con él en sus redes sociales, en la que figuraba la ubicación donde se encontraban.

Un joven talentoPnB Rock, quien nació en Filadelfia en 1991, había conseguido hacerse un lugar en la competida escena del hip-hop de Estados Unidos tras su éxito Fleek (2015), al que le sucedería Everyday We Lit (2016), un tema que cantaba junto al rapero YFN Lucci y que tuvo gran repercusión en el país.La canción Selfish también causó un gran impacto e hizo que su figura fuera reconocida internacionalmente para llevarle a colaborar con músicos como el británico Ed Sheeran en Cross Me (2019).Luv Me Again, publicada hace dos días, fue la última canción de PnB Rock.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.