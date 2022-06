Petro y AMLO | "Está enfrentando una guerra sucia": el polémico apoyo de AMLO al candidato Petro y la dura respuesta del gobierno de Colombia

Gobierno de México

El gobierno de Colombia emitió este viernes un mensaje de protesta por unas declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la elección presidencial colombiana.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió al candidato colombiano izquierdista Gustavo Petro, quien, según el mandatario mexicano, enfrenta "una guerra sucia" en su campaña por la presidencia colombiana, que se definirá en el balotaje del 19 de junio ante Rodolfo Hernández.

Petro podría convertirse en el primer presidente de izquierdas de Colombia.

"Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentandouna guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México", dijo López Obrador.

El presidente mexicano consideró que Petro está enfrentando mensajes como los que él recibía en 2006, cuando fue candidato por primera vez al gobierno de México.

"'Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela', etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético", agregó Amlo.

Ante estas declaraciones, la Cancillería colombiana dijo que "manifiesta su inconformidad" a las expresiones que consideró "una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país".

"Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios", continuó.

"Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores", añadió.

Reuters Petro y su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, ganaron la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

¿Por qué habló AMLO de Petro?

Las declaraciones de López Obrador surgieron cuando el mandatario hablaba sobre el actuar de los últimos presidentes mexicanos en las elecciones presidenciales mexicanas.

Puso su experiencia como candidato en 2006 como ejemplo, pues López Obrador ha insistido a lo largo de los años que fue objeto de un fraude electoral.

"[El presidente Vicente] Fox se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró, porque la fuerza de un presidente, aun siendo un mal gobernante, no deja de tener impacto, y más si se tiene, sí, a la institución y el presupuesto", dijo.

Luego abrió un paréntesis en su exposición para referirse a Gustavo Petro, de quien, dijo, "está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde".

"Todo lo que ya vimos y padecimos en México", dijo Amlo.

"Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero ni me siento víctima, esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso", añadió.

El mandatario parafraseó un spot muy popular en su contra en 2006, que decía "López Obrador es un peligro para México", para referirse a los mensajes que supuestamente está enfrentando Petro en Colombia.

En el pasado, López Obrador ha destacado que su política exterior es la de no injerencia en los asuntos extranjeros y la libre determinación de los pueblos, conceptos de la Doctrina Estrada que, asegura, sigue su gobierno.

La Cancillería mexicana no ofreció alguna respuesta inmediata a la protesta de su contraparte colombiana.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.